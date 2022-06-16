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    'Gerçek' Squid Game başvurusu ve şartları! Türkiye'den de alınıyor... 'Evde şeker yapmaya benzemez'

    Netflix’te izlenme rekorları kıran neredeyse tüm dünyanın izlediği Squid Game gerçekten oyun oluyor. Yarışmanın büyük ödülü ise 4.5 milyon dolar...
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 13:50
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    'Gerçek' Squid Game başvurusu ve şartları! Türkiye'den de alınıyor... 'Evde şeker yapmaya benzemez'

    Dünyayı kasıp kavuran Güney Kore dizisi Squid Game, popülaritesini koruyor.

    2. sezonu merakla beklenen dizi için izleyicileri şaşırtan bir hamle geldi.

    Hayat pahasına oyunlarıyla gerilimin zirvesini yaşayan Squid Game, gerçek hayata uyarlanıyor.

    "Gerçek oyuna davetlisiniz"

    Netflix, gerçek bir Squid Game yarışması düzenlediğini sosyal medyadan duyurdu.

    Evde şeker yapmakla olmaz, gerçek oyuna davetlisiniz." mesajını paylaşan Netflix, Squid Game hayranlarını heyecanlandırdı.

    Toplamda 456 kişinin katılacağı yarışmada birinciye 4.56 milyon dolar ödül verilecek.

    Netflix’in yapacağı yarışmada doğal olarak hayati tehlike olmayacak. Ancak dizideki oyunlar yarışmada da kullanılacak.

    Gerçek Squid Game başvurusu ve şartları! Türkiye den de alınıyor... Evde şeker yapmaya benzemez #1

    Başvuru ve şartları

    'Squid Game: The Challenge' yarışması, toplam 10 bölüm olarak yayınlanacak

    Netflix'in, Squid Game: The Challenge yarışması için Türkiye’den de başvuru yapılabilecek.

    Oyuna katılım şartları ise şöyle:

    • En az 21 yaşında olmak

    • İngilizce konuşabilmek

    • 2023’ün ilk aylarında toplam dört haftalık çekimler için müsait olmak.

    Gerçek Squid Game başvurusu ve şartları! Türkiye den de alınıyor... Evde şeker yapmaya benzemez #2


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