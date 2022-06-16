Haberler

Medya Haberleri

'Gerçek' Squid Game başvurusu ve şartları! Türkiye'den de alınıyor... 'Evde şeker yapmaya benzemez'

'Gerçek' Squid Game başvurusu ve şartları! Türkiye'den de alınıyor... 'Evde şeker yapmaya benzemez'

Netflix’te izlenme rekorları kıran neredeyse tüm dünyanın izlediği Squid Game gerçekten oyun oluyor. Yarışmanın büyük ödülü ise 4.5 milyon dolar...