Neslican Tay'ın hayatını konu alan ve başrolünde Naz Çağla Irmak'ın yer aldığı Demir Kadın: Neslican filminin ilk tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanımında Tay'ın TEDx konuşmasına yer verildi.

Dördüncü kez yakalandığı kanser mücadelesini geçtiğimiz yıllarda kaybeden ancak azmiyle herkese örnek olan Neslican Tay'ın hayatı, ''Demir Kadın'' filmiyle beyazperdede yer alacak.

Neslican'ı başarılı oyuncu Naz Çağla Irmak canlandırırken, oyuncu rolü için saçlarını kazıttı.

Ayrıca filmde Deniz Uğur, Mesut Akusta, Zeynep Elçin ve İlker Aksum gibi isimler yer alıyor.

Herkesin merakla beklediği filmin ise bugün ilk tanıtımı yayınladı..

DEMİR KADIN: NESLİCAN!

Neslican Tay’ın hayatını anlatan filmin ilk teaserında “Ben Neslican Tay. Yaşadıklarım değil, mücadelem çok güzel!" sözleri yer aldı.

Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmin vizyona gireceği gün ise sabırsızlıkla bekleniyor.

Geri sayım başladı: İşte Demir Kadın: Neslican filminin ilk tanıtımı! VİDEO

FİLMİN DETAYLARI

Film, Neslican’ın kanser teşhisi ile başlayan zorlu tedavi sürecini, süreç boyunca ailesinden, çevresinden ve sosyal medya üzerinden kendisine gelen güçlü desteği, hayalleriyle sıkı sıkıya bağlandığı ilham dolu yaşamını konu alacak.