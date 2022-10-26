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    Gibi 3. sezon 2. bölüm fragmanı! Gibi 3. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Gibi dizisinin 3. sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanında yine birbirinden absürd olaylar izleyiciyi bekliyor. İşte yeni bölüm tanıtımı..
    • 26.10.2022 - 13:26
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    Gibi 3. sezon 2. bölüm fragmanı! Gibi 3. sezon 2. bölüm ne zaman yayınlanacak?

    EXXEN platformunun sevilen fenomen dizisi Gibi 3. sezonu ile geçtiğimiz Cuma günü izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Büyük bir hayran kitlesi bulunan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

    Diziyi yakından takip edenler merakla bu fragmanı bekliyordu. Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından 3. sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Başrollerinde Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın bulunduğu Gibi dizisi EXXEN platformunun en popüler içerikleri arasında yer alıyor.

    Gibi 3. sezon 2. bölümünde dost ve kardeş bir ülkeden gelen ziyaretçileri içine çeken gizemli olaylar yaşanmaya başlamıştır. Yılmaz, bütün bu yaşananlara anlam veremezken İlkkan ve Ersoy tüm bu yaşananlara anlam verebilmektedir.

    Gibi 3. sezon 2. bölümü 28 Ekim Cuma günü yayınlanacak. İşte Gibi dizisinin merakla beklenen 3. Sezon 2. bölüm fragmanı..

    Gibi 3. sezon 2. bölüm fragmanı VİDEO


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