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    Gibi 3. sezon yayınlandı mı? Gibi 3. sezon ne zaman başlıyor?

    Merakla beklenen Gibi 3. sezonu için geri sayım başladı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan fenomen dizinin yeni sezonu başlıyor. İşte yeni sezon tanıtımı..
    • 20.10.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 11:27
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    Gibi 3. sezon yayınlandı mı? Gibi 3. sezon ne zaman başlıyor?

    EXXEN ekranlarının fenomen dizisi Gibi 3. sezonu ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin hayranları uzun zamandır yeni sezonun başlayacağı tarihi bekliyor.

    Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın bulunduğu komedi türündeki dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı.

    Uzun süredir sosyal medyada gündemden düşmeyen Gibi 3. sezonu için geri sayım başladı.

    Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından ve EXXEN platformunun sahibi Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta yeni sezon tanıtımını yayınlayarak yeni sezonun başlayacağı tarihi açıklamıştı.

    Peki Gibi 3. sezon ne zaman başlıyor? İşte cevabı..

    Gibi 3. sezon yayınlandı mı? Gibi 3. sezon ne zaman başlıyor? #1

    Gibi 3. sezon ne zaman başlıyor?

    Gibi dizisi 3. sezonu 21 Ekim Cuma (yarın) günü ilk bölümüyle EXXEN platformunda yayınlanacak. İşte dizinin merakla beklenen yeni sezon tanıtımı..

    Gibi 3. sezon tanıtım VİDEO


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