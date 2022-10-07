Gibi 3. sezon bugün başlıyor mu? Gibi dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Gibi 3. sezon bugün başlıyor mu? Gibi dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Gibi dizisi 3. sezonunun başlama tarihi merak uyandırdı.Peki Gibi dizisi yeni sezona hangi tarihte başlayacak? İşte cevabı..

EXXEN platformunda yayınlanan Gibi dizisinin 3. sezon başlama tarihi büyük merak konusu oldu.

Dizinin hayranları uzun zamandır yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor.Büyük bir hayran kitlesi bulunan Gibi dizisinin hayranları aylardır yeni sezonun başlayacağı tarihi bekliyor.

Başrollerinde Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın bulunduğu dizi absürd komedi tarzında büyük bir başarı elde etti.

Her bölümü büyük bir merakla beklenen Gibi dizisinin 3. sezonu hakkında aramalar hız kazandı.Peki Gibi 3. sezonu ne zaman başlayacak?

Gibi 3. sezon ne zaman başlıyor?

Sosyal medyada dolaşan iddiaya göre Gibi dizisi 7 Ekim Cuma (bugün) günü yeni sezonuyla izleyiciyle buluşacak.Fakat dizinin oyuncularından Kıvanç Kılınç instagram hesabından yaptığı paylaşımla bu iddiaları yalanladı.

Dizinin Cuma günü başlamayacağını söyleyen oyuncu yeni sezonun bu ay içerisinde çıkacağı sinyallerini verdi.İşte Kıvanç Kılınç'ın o paylaşımı..