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Yağmur Uçar

Komedi dizisi Gibi, 6. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerini üstlendiği dizi, kendine özgü mizah anlayışı ve absürt komedi tarzıyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Özellikle önceki sezonlarda yakaladığı başarıyla dikkat çeken Gibi dizisi, yeni sezonuyla ilgili detaylar ve yayın tarihiyle merak konusu oldu.

Peki, Gibi yeni sezon ne zaman? İşte Gibi 6. sezon yayın tarihi ve fragmanı...

GİBİ 6. SEZON TARİHİ

Gibi dizisinin 6. sezon bölümleri 14 Mart 2025 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayacak. Exxen'in Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kendini bulmuş insanların kendini arayan insanları bulamaması sonucunda ortaya çıkan duygusal kopukluklara mümkün mertebe karışmamayı seçen Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un gerek dijital çağın şartları gerekse bireysel tedbirsizlikleri sonucunda bu kararlarından defalarca dönmek zorunda kalışları başta olmak üzere birçok başka şeyi de konu alan Gibi, 6. sezon ilk bölümüyle 14 Mart Cuma Exxen'de."