Gibi dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Gibi dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

EXXEN'de yayınlanan, Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın skeçlerden oluşan Gibi dizisinin izleyicileri, 3 sezona dair bilgileri araştırıyor. Peki Gibi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

EXXEN dizisi Gibi, 2. sezon finali ile veda etti.

Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın skeçlerinden meydana gelen dizi kısa sürede, hem güldürüp hem düşündürmesiyle milyonların beğenisini kazandı.

Absürt, yaşanması imkansız gibi duran sahnelerin yaşandığı görülen yapım, sosyal medyada da sıkça konuşuldu.

Seyirciler, Gibi dizisi devam edecek mi merak ediyor. Gibi 3. sezon hakkında araştırmalar yoğunlaştı.

Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit, Gibi'nin 3. sezonuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.

Peki Gibi dizisi bitti mi, devam edecek mi? Gibi dizisi 3. sezon yayınlanacak mı? İşte detaylar...

Gibi dizisi 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

2 sezon 22 bölümden oluşan dizi, sezon finali yaptı. 3. sezon gelecek mi merak edilirken, Feyyaz Yiğit'ten müjdeli haber geldi.

"Gibi3" adlı klasörü sosyal medya hesabından paylaşan Yiğit, yakında çekimlerin başlayacağının sinyalini verdi.