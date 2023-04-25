Gibi dizisi merak ettirdi! İşte BBG Tarık'ın son hali! "Of Deli Gönül" ile dillerdeydi... Biri Bizi Gözetliyor yarışması ile tanınan Tarık Ata Şimşek, yıllar sonra gündem oldu. Şimşek'in son halini görenler, gözlerine inanamadı.

Bir döneme damga vuran yapımlardan olan Biri Bizi Gözetliyor, birçok ismi üne kavuşturan bir program oldu. Dikkat çeken yarışmacılardan birisi de Tarık Ata Şimşek oldu. "Of Deli Gönül" şarkısıyla hafızalarakazınan Şimşek, kendini sevdirmeyi başarmıştı. Müzik sektöründe aradığını bulamayan Tarık Ata Şimşek, piyasadan çekildi. BBG Tarık pek çok yarışmacı gibi bir süre sonra gözlerden uzak yaşamaya başladı ve popülerliğini kaybetti. Son hali merak edildi Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin 4. sezonunda 'Of Deli Gönül' şarkısı çalınca akıllara gelen BBG Tarık, son haliyle şoke etti. Bodrum’da açtığı ‘Fırıncı’ isimli pastanesinde pastanecilik yapan BBG Tarık, müzikten elini eteğini çekti. Şimdiki halini görenler, tanımakta bile zorlandı. İşte Biri Bizi Gözetliyor'un Tarık Ata Şimşek'i...