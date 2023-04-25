Gibi dizisi merak ettirdi! İşte BBG Tarık'ın son hali!

Bir döneme damga vuran yapımlardan olan Biri Bizi Gözetliyor, birçok ismi üne kavuşturan bir program oldu.

Dikkat çeken yarışmacılardan birisi de Tarık Ata Şimşek oldu.

"Of Deli Gönül" şarkısıyla hafızalarakazınan Şimşek, kendini sevdirmeyi başarmıştı.

Müzik sektöründe aradığını bulamayan Tarık Ata Şimşek, piyasadan çekildi. BBG Tarık pek çok yarışmacı gibi bir süre sonra gözlerden uzak yaşamaya başladı ve popülerliğini kaybetti.

Son hali merak edildi

Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin 4. sezonunda 'Of Deli Gönül' şarkısı çalınca akıllara gelen BBG Tarık, son haliyle şoke etti.

Gibi dizisiyle hatırlandı! İşte BBG Tarık'ın son hali!

Bodrum’da açtığı ‘Fırıncı’ isimli pastanesinde pastanecilik yapan BBG Tarık, müzikten elini eteğini çekti.

Gibi dizisiyle hatırlandı! İşte BBG Tarık'ın son hali!

Şimdiki halini görenler, tanımakta bile zorlandı.

Gibi dizisiyle hatırlandı! İşte BBG Tarık'ın son hali!

İşte Biri Bizi Gözetliyor'un Tarık Ata Şimşek'i...

Gibi dizisiyle hatırlandı! İşte BBG Tarık'ın son hali!
Gibi dizisiyle hatırlandı! İşte BBG Tarık'ın son hali!