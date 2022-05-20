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    Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın 4 yıllık aşkı bakın hangi oyuncu çıktı

    Gibi dizisinde İlkkan karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Kıvanç Kılınç'ın özel hayatını araştıranlar, sevgilisi olan ünlü oyuncuyu duyunca şoke oldu. İşte Kıvanç Kılınç'ın 4 yıllık aşkı...
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 16:54
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    Gibi dizisinin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç'ın 4 yıllık aşkı bakın hangi oyuncu çıktı

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'in en çok izlenen yapımlarından birisi de "Gibi" dizisi oldu.

    lginç tarzı ve esprileriyle dikkat çeken EXXEX dizisi Gibi, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine sahip oldu.

    Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın skeçlerinden meydana gelen dizi, hem güldürüyor hem düşündürüyor.

    İlk bölümü 1 Ocak tarihinde yayınlanan komedi türündeki dizinin başrolünde İlkkan karakteriyle yer alan Kıvanç Kılınç, son dönemin en popüler isimlerinden birisi.

    39 yaşındaki Kıvanç Kılınç Diriliş Ertuğrul, Kalbimdeki Deniz, Bizim Hikaye gibi dizilerde rol aldı.

    Sevgilisi meslektaşı çıktı

    Kıvanç Kılınç'ın özel hayatı merak konusu olurken, sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

    İlişkisini 4 yıldır gözlerden uzak şekilde sürdüren Ünsal'ın sevgilisi de meslektaşı çıktı.

    Kılınç, Mucize Doktor dizisinde Nazlı rolüne hayat veren Sinem Ünsal ile aşk yaşıyor.

    Gibi dizisinin İlkkan ı Kıvanç Kılınç ın 4 yıllık aşkı bakın hangi oyuncu çıktı #1

    Gibi dizisinin İlkkan ı Kıvanç Kılınç ın 4 yıllık aşkı bakın hangi oyuncu çıktı #2

     

     

    Gibi dizisinin İlkkan ı Kıvanç Kılınç ın 4 yıllık aşkı bakın hangi oyuncu çıktı #3Gibi dizisinin İlkkan ı Kıvanç Kılınç ın 4 yıllık aşkı bakın hangi oyuncu çıktı #4

    Gibi dizisinin İlkkan ı Kıvanç Kılınç ın 4 yıllık aşkı bakın hangi oyuncu çıktı #5

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