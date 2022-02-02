Gibi dizisinin yıldızı Feyyaz Yiğit eşini gözünden bile sakınıyor! Çünkü fazla güzel...

Gibi dizisinin yıldızı Feyyaz Yiğit eşini gözünden bile sakınıyor! Çünkü fazla güzel...

Exxen'de yayınlanan Gibi dizisiyle büyük beğeni toplayan Feyyaz Yiğit, eşiyle gündem oldu. Başarılı oyuncu Yiğit'in eşi Sedef İnanç, duru güzelliği ile görenleri adeta mest etti.

TV8'i satın alan ve birbirinden farklı programı seyirci ile buluşturan Acun Ilıcalı, 2021 yılında Exxen'i hayata geçirdi.

Exxen'i hayata geçirdikten sonra hem programlar hem de diziler ile adından söz ettiren Ilıcalı, maç paketi ile başarısını ikiye katladı.

Bu başarılı dizilerden birisi yeniden bir araya gelen Leyla İle Mecnun olurken, diğer ise Gibi dizisi oldu.

İlk bölümü 1 Ocak tarihinde yayınlanan komedi türündeki dizinin başrolünde yer alan Feyyaz Yiğit, son dönemin en popüler isimlerinden birisi.

Daha önce birkaç kez bir telefon reklamlarında karşımıza çıkan Yiğit, Gibi dizisi ile herkesin beğenisini kazandı.

Özel hayatıyla gündeme gelmeyi tercih etmeyen Yiğit'in eşi Sedef İnanç, güzelliği ile bir anda eşinin önüne geçti.

Duru güzelliği ile beğeni toplayan Sedef İnanç, sosyal medya pozlarıyla ise eşinin komikliğini aratmıyor...

FEYYAZ YİĞİT'İN EŞİ GÜZELLİĞİ İLE GÜNDEMDE

1988 yılında Düzce'de dünyaya gelen Feyyaz Yiğit, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde Resim Bölümü'nü bitirdi. Ardından Hacettepe Üniversitesi'nde Grafik bölümünde okuyan Yiğit, o dönem bir süre reklam ajanslarında çalıştı.

Reklam ajansında çalışırken Okan Bayülgen ile tanışan Feyyaz Yiğit, Disko Kralı programının kamera arkası ekibinde yer aldı ve televizyon kariyeri böylece başladı.

Ayrıca Yiğit o dönem yine aynı ve sevilen programda gitaristlik yaptı. Senaristlik tecrübesi bulunan Yiğit; Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü, Menajerimi Ara gibi yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde Gibi dizisiyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun mutlu bir evliliği bulunuyor. Feyyaz Yiğit'in 2018 yılında dünyaevine girdiği eşi Sedef İnanç, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor ve haberlere konu oluyor.