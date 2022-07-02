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    Gibi'nin İlkkan'ı 4 yıllık sevgilisiyle ayrılma kararı aldı! Sevgilisini gören şok oldu!

    Sevilen dizi Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkisini noktalama kararı aldı.İşte ayrılığın sebebi..
    • 02.07.2022 - 13:27
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    Gibi'nin İlkkan'ı 4 yıllık sevgilisiyle ayrılma kararı aldı! Sevgilisini gören şok oldu!

    Exxen platformunda yayınlanan Gibi dizisinde canlandırdığı İlkkan karakteriyle büyük çıkış yakalayan oyuncu Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkisini bitirme kararı aldı.

    Feyyaz Yiğit ile muhteşem bir performans sergileyerek büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncudan aşk hayatıyla ilgili üzücü haber geldi.

    Gibi nin İlkkan ı 4 yıllık sevgilisiyle ayrılma kararı aldı! Sevgilisini gören şok oldu! #1

    Kıvanç Kılınç'ın sevgilisi ise Mucize Doktor dizisinde yıldızı parlayan oyuncu Sinem Ünsal.

    Gibi nin İlkkan ı 4 yıllık sevgilisiyle ayrılma kararı aldı! Sevgilisini gören şok oldu! #2

    4 yıldır ilişki yaşayan ünlü çift ani bir kararla ayrılmaya karar verdi.Çiftin yaşadıkları fikir ayrılıklarından dolayı ayrılma kararı aldıkları belirtiliyor.

    Gibi nin İlkkan ı 4 yıllık sevgilisiyle ayrılma kararı aldı! Sevgilisini gören şok oldu! #3

    Gibi nin İlkkan ı 4 yıllık sevgilisiyle ayrılma kararı aldı! Sevgilisini gören şok oldu! #4

    Gibi nin İlkkan ı 4 yıllık sevgilisiyle ayrılma kararı aldı! Sevgilisini gören şok oldu! #5


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