Gibi'nin İlkkan'ı 4 yıllık sevgilisiyle ayrılma kararı aldı! Sevgilisini gören şok oldu!

Sevilen dizi Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkisini noktalama kararı aldı.İşte ayrılığın sebebi..

Exxen platformunda yayınlanan Gibi dizisinde canlandırdığı İlkkan karakteriyle büyük çıkış yakalayan oyuncu Kıvanç Kılınç 4 yıllık ilişkisini bitirme kararı aldı.

Feyyaz Yiğit ile muhteşem bir performans sergileyerek büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncudan aşk hayatıyla ilgili üzücü haber geldi.

Kıvanç Kılınç'ın sevgilisi ise Mucize Doktor dizisinde yıldızı parlayan oyuncu Sinem Ünsal.

4 yıldır ilişki yaşayan ünlü çift ani bir kararla ayrılmaya karar verdi.Çiftin yaşadıkları fikir ayrılıklarından dolayı ayrılma kararı aldıkları belirtiliyor.