Gibi'nin yeni sezon çekimlerine başlandı

Gibi'nin üçüncü sezon çekimlerine başlandı. Setten ilk kare dizinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in kaleme aldıklarını başrollerini Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın paylaştıkları Gibi dizisinin 3. sezon çekimlerine başlandı.

İlk kare geldi

İlk iki sezonuyla büyük ilgi gören ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gibi dizisinin 3. sezonundan ilk kare de paylaşıldı.

Exxen'de yayınlanacak

Dizinin yeni bölümleri, yakında Exxen'de izleyiciyle buluşacak.