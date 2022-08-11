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    Gibi'nin yeni sezon çekimlerine başlandı

    Gibi'nin üçüncü sezon çekimlerine başlandı. Setten ilk kare dizinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 10:31
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    Gibi'nin yeni sezon çekimlerine başlandı

    Senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in kaleme aldıklarını başrollerini Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın paylaştıkları Gibi dizisinin 3. sezon çekimlerine başlandı.

    İlk kare geldi

    İlk iki sezonuyla büyük ilgi gören ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gibi dizisinin 3. sezonundan ilk kare de paylaşıldı.

    Exxen'de yayınlanacak

    Dizinin yeni bölümleri, yakında Exxen'de izleyiciyle buluşacak.

    Gibi nin yeni sezon çekimlerine başlandı #1


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