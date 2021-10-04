Giresun'un damadı Danilo'dan kötü haber! Yeni bir sayfa açıyor...

MasterChef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek’ten boşanıyor. Zanna, Etiler’de yaşadıkları evden taşınarak, kendine ayrı bir ev tuttu.

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye’de Tuğçe Demirbilek’le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu.

Elin Oğlu programıyla ünlenen İtalyan şef, MasterChef ile iyice tanındı.

EVLERİ AYIRDI

2012 yılında evlenen ve 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdığı öğrenildi.

Birlikte yaşadıkları Etiler’deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler’de ayrı bir eve çıkma kararı aldı.

EŞİNDEN İMALI PAYLAŞIMLAR

Henüz boşanma davası açmayan ikili, temmuz ayında birlikte tatil yapmıştı. O günden beri sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin neden ayrıldığı şimdilik bilinmiyor. Ancak Tuğçe Demirbilek’in üst üste yaptığı imalı paylaşımlar, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

TANIŞMA HİKAYELERİ

Danio Zanna, tanışma hikayelerini verdiği bir ropörtajda şu cümlelerle anlatmıştı:

"Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye’ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay’a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin’in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul’da yaşamaya devam ettik"