Gırgıriye'de Şenlik Var filmi ne zaman çekildi? Gırgıriye'de Şenlik Var konusu ve oyuncuları

Gırgıriye'de Şenlik Var filmi ne zaman çekildi? Gırgıriye'de Şenlik Var konusu ve oyuncuları

Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu Gırgıriye'de Şenlik Var filmi, bugün televizyon erkanlarında film severlerle buluşacak. Peki Gırgıriye'de Şenlik Var konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

1981 yılında gösterime giren ve senaryosunu Sadık Şendil'in kaleme aldığı Gırgıriye'de Şenlik Var filmi, bugün saat 14.00'te Kanal D ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Hem düşündüren hem de güldüren komedi türündeki Gırgıriye'de Şenlik Var filmi, usta oyuncu kadrosu ve konusuyla da bir o kadar dikkat çekiyor.

Peki Gırgıriye'de Şenlik Var filmi konusu nedir? Gırgıriye'de Şenlik Var oyuncuları kimlerdir? İşte Gırgıriye'de Şenlik Var filmi konusu ve oyuncuları...

GIRGIRİYE'DE ŞENLİK VAR KONUSU NEDİR?

Sulukule’de yaşam üç çiftin birden dünya evine girdiği büyük bir düğünle başlar. Güllüye (Gülşen Bubikoğlu), annesi Sabahat (Perran Kutman), dayısı Bekir (Şemsi İnkaya), Bayram (Müjdat Gezen), babası Emin (Münir Özkul), kızkardeşi Sevim (Ayşen Gruda) ve halası Zekiye (Adile Naşit)’ten oluşan iki ailede Güllüye Bayram’la, Sevim Bekir’le, Emin Sabahat’la evlenmiştir.

Evsiz kaldıkları için Sabahat’ın kapısına dayanıp insafa gelsin diye yalvar yakar olurlar. Sabahat’i kandırmanın tek yolu paradan geçer. O evinin kapılarını sonuna kadar açmaya hazırdır. Yeter ki, paradan haber versinler!...

Ancak bu işsiz takımından beş kuruş çıkacağı yoktur. Bayram’ın ayı oynatmaya, Zekiye’nin bohçacılığa, Güllüye’nin çiçekçiliğe dönmeye hiç niyeti yoktur. Kafa kafaya verip sonunda çözümü bulurlar.

Kadınlar üç-beş parça altınını satar, erkekler sağdan soldan borç-harç derken sazlı sözlü, hem pişirip hem de çalıp oynayacakları kendi meyhanelerini, Gırgıriye Saz Salonu'nu açarlar. Hapisten çıkıp gelen Zekiye’nin eski yavuklusu Duman Haydar da (Şener Şen) bu cümbüşe katılınca seyreyleyin gümbürtüyü!..

İşleri kötü bir meyhaneci, Güllü’yü şarkıcı olarak transfer etmek ister. Banker Dursun burada işe başlayan Güllü’ye göz koyar. Cebine esrar koyup yakalatarak Bayram engelini aşar. Emin ve Haydar oyunun farkına varır. Güllü, Dursun’u Haydar ve Zekiye’nin düğününe çağırıp itiraf ettirir. Garson kılığındaki polisler düzenbaz Dursun’a ve filme son noktayı koyarlar…

GIRGIRİYE'DE ŞENLİK VAR OYUNCULARI