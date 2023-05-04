GİRİŞ EKRANI! TRT TABİİ nedir, nasıl izlenir, ücretsiz mi? TRT TABİİ içerikleri! TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii" 7 Mayıs tarihinde izleyicilere açılıyor. Birbirinden farklı içeriklerin yer alacağı Tabii nedir, nasıl izlenir, nasıl üye olunur, ücretli mi, hangi içerikler var gibi sorular merak konusu. İşte TRT Tabii hakkında bilgiler...

8 televizyon, 17 radyo kanalı, 7 uluslararası dijital haber platformu, çok sayıda uygulama, ulusal ve uluslararası düzeyde onlarca etkinlik ile 41 dil ve lehçede dünyanın 7 kıtasında yankılanan TRT, yeni bir projeyi hayata geçirdi.

"Tabii" olarak duyurulan içerik platformu, seyircilerle 7 Mayıs'ta buluşuyor.

Tabii platformu sayesinde tüm dünyada Türkiye'nin TRT'sine ve yapımlarına insanlar istediği yer ve zamanda ulaşabilecek.

Dijital platform Tabii'de birçok içerik, yüksek kaliteli altyazı ve dublaj seçenekleri ile izleyicisine ulaşacak. Platformda Türkçe, Arapça, Urduca İspanyolca ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yayın yapacak.

TABİİ üyelik ne kadar, kaç lira, ücretsiz mi, nasıl üye olunur? TRT 1 dijital platformu TABİİ nereden izlenir, hangi içerikler var, ne zaman yayınlanacak? merak konusu oldu.

İşte TRT Tabii hakkında bilgiler...

TRT Tabii nasıl izlenir?

TRT'nin uluslararası dijital platformu "Tabii"ye "www.tabii.com" adresinden ulaşılabilecek.

TRT Tabii ücretsiz mi?

TRT Tabii ilk 1 ay ücretsiz olacak. Normal fiyatının ne kadar olacağı ise henüz belli değil.

Tabii'de hangi içerikler var?

Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje yer almaktadır.

TRT Tabii giriş ekranı