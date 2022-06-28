Gitti Fulya, geldi....! Fulya Öztürk'ün yerine bomba isim... Şoke edecek

Gitti Fulya, geldi....! Fulya Öztürk'ün yerine bomba isim... Şoke edecek

'Fulya ile Umudun Olsun' programının sunuculuğunu yapan Fulya Öztürk, haberciliğe dönmeye karar verdi. Peki Fulya'nın yerine gelen o isim kim? İşte detaylar...

Televizyon ekranlarında muhabir ve sunucu olarak yer alan Fulya Öztürk, Fox TV'de 'Fulya ile Umudun Olsun' programıyla gündüz kuşağının sunuculuğunu üstlendi.

Geçtiğimiz günler programa flaş bir giriş yapan Fulya Öztürk, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

'Fulya ile Umudun Olsun' programını sunan Öztürk, "Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum" diyerek haberciliğe geri döneceğini açıkladı.

Bu haberin ardından ekran macerası 1 yıl süren Öztürk'ün yerine gelecek isim de merak konusu oldu.

Fulya Öztürk'ün yerine yeni sezonda program yapacak isim belli oldu.

Fulya'nın yerini Esra aldı

Bir dönem Fulya ile Umudun Olsun programında da yer alan psikolog Esra Ezmeci, FOX TV’de "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" adıyla program sunacak.

Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya, 4 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 16.00'da Fox TV'de yayınlanacak.

Programın tanıtımını Instagram hesabından paylaşan Ezmeci, "Tüm ilişki problemlerinizi hep birlikte çözümleyeceğimiz. Esra Ezmeci ile KARŞI KARŞIYA 4 temmuz pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16:00 da Fox Tv’de" ifadelerini kullandı.