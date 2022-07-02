'Giyinmemişsin canım ya' Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar açtı!

'Giyinmemişsin canım ya' Fenomen Sibil Çetinkaya kasığına kadar açtı!

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, yeşil elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Güzel ismin pozuna, sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

10 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sibil Çetinkaya, sosyal medya sayesinde hayatımıza girdi.

Sosyetenin tanınmış simaları ile davetlerde boy gösteren Sibil Çetinkaya, Youtube üzerinden çeşitli video ve vloglar paylaşıyor.

Asıl hayali oyunculuk olan ve bunun için Londra'da eğitim alan Sibil, sosyal medya alanında fenomen oldu.

Hem Instagram hem de Youtube üzerinden videolar çeken Sibil Çetinkaya, bu alanda kendisini göstermeyi başardı.

Tarzı ve tavırlarıyla ilgi odağı olan genç fenomen, paylaştığı pozlarla beğeni ve yorum rekorları kırıyor.

Cesur kıyafetleriyle tarzını konuşturan ve şu sıralar tatilde olan Çetinkaya, yeşil elbiseli pozuyla olay oldu.

Hayranlarından yorum almak için peş peşe yeşil elbisesi ile çektirdiği pozları paylaşan Çetinkaya, övgülerin odağı oldu.

Sibil Çetinkaya'dan şov

Türkiye’de Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi önemli isimlerden oyunculuk alanında eğitim alan Sibil, değişim programıyla Londra'ya gitti.

Londra City Academy’de ve LAMDA Akademisi’nde oyunculuk eğitimi alan Çetinkaya, sosyal medyada parladı.

Oyunculuk hayalini şimdilik erteleyen Çetinkaya, paylaştığı yeşil elbiseli pozu ile herkesi büyüledi.

Yeşil elbisesini paylaşan ve altına Last night. Sezonu açtık :) Beğendiniz mi elbisemi" notunu düşen Sibil'e yorum yağdı.

Çetinkaya'ya gelen yorumlar arasında, "İNANILMAZSIN" , "Kız bi tane düzgün ayakta foto olsaydı da elbiseyi inceleyebilseydik" ,"Cidden her geçen sene gün sen daha bir güzelleşiyorsun" ifadeleri yer aldı.

Çetinkaya geçtiğimiz günlerde de Hacı-Zeynep Sabancı'nın düğününde giydiği kıyafet ile gündem olmuştu.