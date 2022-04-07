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    'Giyinmemişsin canım ya' Fenomen Sibil Çetinkaya'nın küçücük elbisesi sosyal medyayı yıktı...

    Güzel fenomen Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı beyaz elbiseli pozu ile olay oldu. Çetinkaya için, "Giyinmeyi unutmuşsun" yorumları havada uçuştu.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 13:55
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    'Giyinmemişsin canım ya' Fenomen Sibil Çetinkaya'nın küçücük elbisesi sosyal medyayı yıktı...

    10 Mayıs 1994 yılında dünyaya gelen Sibil Çetinkaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde okurken, değişim programları ile Londra’ya gitti.

    Londra'da her zaman hayali olan oyunculuğa dair adımlar atan Çetinkaya, bunu Türkiye'de de sürdürdü.

    Türkiye’de Ayla Algan, Ekol Drama, Can Gürzap Diyalog kursu, Tümay Özokur gibi isimlerden ders alan Çetinkaya, oyunculuk eğitimine Londra City Academy’de devam etti ve LAMDA Akademisi’nde bu serüveni tamamladı.

    Ancak bugüne kadar almış olduğu eğitimlere rağmen oyunculuk yapmayan Sibil Çetinkaya, Youtube'a yöneldi ve fenomen olma yolunda adım attı.

    Kendisine bir kanal açan ve farklı tarzda içerikler yükleyen Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından ise paylaşımlarını artırdı ve tarzı ile dikkati çekti.

    Hem Youtube üzerinden yaptığı çekimler hem tarzı hem de sosyal medya paylaşımları ile gündem olan Çetinkaya, şimdilerde bir hayli ünlü.

    Son olarak arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde konuşulan Sibil Çetinkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı beyaz elbiseli pozu ile olay oldu.

    Yorum yağmuru

    Sibil Çetinkaya beyaz elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaşıp takipçilerinin fikrini sordu. Fiziğini ortaya çıkaran ve adeta şov yapan Çetinkaya'ya binlerce yorum geldi.

    Çetinkaya'nın bazı takipçileri, "Harika olmuşsun", "Çok güzel" tarzında yorumlar yaparken bazı takipçileri, "Tül perdeye benziyor", "Giyinmemişsin ki canım ya" gibi yorumlarda bulundu.

    Giyinmemişsin canım ya Fenomen Sibil Çetinkaya nın küçücük elbisesi sosyal medyayı yıktı... #1

    Tarzıyla dikkat çeken Sibil Çetinkaya zaman zaman cesur pozlarıyla da gündeme geliyor.

    Giyinmemişsin canım ya Fenomen Sibil Çetinkaya nın küçücük elbisesi sosyal medyayı yıktı... #2

    Giyinmemişsin canım ya Fenomen Sibil Çetinkaya nın küçücük elbisesi sosyal medyayı yıktı... #3

    Giyinmemişsin canım ya Fenomen Sibil Çetinkaya nın küçücük elbisesi sosyal medyayı yıktı... #4


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