'Giyinmemişsin canım ya' Gönül Dağı Asuman'ın derin dekolteli pozu sosyal medyayı salladı! Diziyi unutun...

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asuman karakteri sayesinde herkesin beğenisini kazanan Hazal Çağlar, verdiği pozlar ile konuşulmaya ve hayranlarından beğeni almaya devam ediyor.

1996 yılında dünyaya gelen ve No 10 Studıo Temel Oyunculuk eğitimi alan Hazal Çağlar, ardından Metin Balekoğlu’ndan Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan güzel isim, Gönül Dağı'nda Asuman'a hayat veriyor.

Asuman'ı üzerine bir elbise gibi giyen ve güzel sesiyle Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendiren Çağlar, gönüllerde taht kurdu.

Asuman'ın hayat hikayesini başarı ile canlandıran genç isim, bu proje sayesinde kariyerinin zirvesine kısa süre içerisinde ulaşmayı başardı.

Dizideki sevilen karakterlerden birisi olan Hazal Çağlar, sosyal medya kullanımı en aktif olan oyuncular arasında yer alıyor.

Hem setten hem de set dışından karelerini hayranları için yayınlayan Çağlar, verdiği cesur pozlarla herkesi şaşırtıyor.

Dizideki halinden oldukça farklı ve eğlenceli olduğu görülen Hazal Çağlar için sosyal medya üzerinden yorumlar yapılıyor.

Hazal Çağlar'ın cesur pozu

Aile Hükümeti projesi ile ilk kez kamera karşısına geçen Çağlar, oyunculuk alanında uzun soluklu işlere imza atacak gibi duruyor. Gönül Dağı sayesinde sevilen ve tanınan genç isim, şimdiden geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

Dikkatleri üzerine çeken ve güzelliği sayesinde büyüleyen oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla göz hapsine alındı.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerle görenleri büyüleyen Çağlar, güzelliğinin ise oldukça farkında...

Kendisine iyi bak ve kusursuz bir fiziğe sahip olan oyuncunun yazdan kalma karesi yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Güzel ve genç ismin dizisine atıfta bulunan bazı hayranları ise "Diziyle alakası yokmuş" demeden geçemedi.