'Giyinmemişsin canım ya' Gönül Dağı'nın Asuman'ı minicik deri eteğiyle poz verdi, gören hayran oldu! Vay..

'Giyinmemişsin canım ya' Gönül Dağı'nın Asuman'ı minicik deri eteğiyle poz verdi, gören hayran oldu! Vay..

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla konuşulmaya ve beğeni rekoru kırmaya devam ediyor.

Güzel ve yeni nesil oyuncular arasında yer alan Hazal Çağlar, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla dikkati çekiyor.

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asuman karakteri sayesinde tanınan Çağlar, her anını sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşturuyor.

Hem dizi setinden hem de özel hayatından kareleri yayınlayan Çağlar, eski ve yeni pozlarıyla gündem oluyor.

Gönül Dağı'nda farklı bir atmosfer çizen ve Asuman'ı üzerine bir elbise gibi giyen Çağlar, deri etekli karesiyle olay oldu.

Güzel fiziğiyle kendisine iyi baktığı görülen ve hayatında birinin olmadığı bilinen Çağlar, yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor.

Diziye atıf yapanlar Asuman'ın tarzını daha çok beğendiğini söylüyor ancak güzel ismin her halini beğenin hayranlarının sayısı ise oldukça fazla..

Hazal Çağlar deri eteğiyle şov yaptı

Sosyal medya üzerinden siyah bir kombinini paylaşan Hazal Çağlar, fiziğiyle adeta şov yaptı.

9 Kasım 1995 doğumlu olan genç yıldız, herkesin aklını başından aldı. Sosyal medya kullanıcıları güzelliğine ve bakımlı olmasına değinmeden edemedi.

Oyuncunun fotoğrafına yprum yağdıran hayranları, kalp ve gülücük emojileri koydu. Beğenilen ve sevilen isim ise hayranlarının bu tavrını karşılıksız bırakmıyor ve en güzel karelerini yayınlamaya devam ediyor.