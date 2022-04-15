Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
596.365
0.01%
BTXN Coin
31.26
0.90%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    'Giyinmemişsin canım ya' Kardeşlerim'in Aybikesi minicik atletiyle görenin nevrini döndürdü!

    Kardeşlerim dizisinde Aybike karakterini canlandıran genç oyuncu Melis Minkari, güzelliği ile sosyal medyanın dikkati çeken isimleri arasında yer alıyor. Minkari'nin pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 17:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    'Giyinmemişsin canım ya' Kardeşlerim'in Aybikesi minicik atletiyle görenin nevrini döndürdü!

    NG Medya yapımı imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan Kardeşlerim, ekran macerasını başarı ile sürdürüyor.

    Başrollerinde Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un yer aldığı, 4 kardeşin yaşam mücadelesini anlatıyor.

    Ağır bir drama sahip olan dizide yer alan Melis Minkari ise Aybike karakteri sayesinde büyük bir ün elde etti.

    20 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Melis Minkari, bateri ve gitar enstrümanlarıyla ilgileniyor.

    Oyunculuk ve müzikle arası oldukça iyi olan Minkari, Dialog Anlatım İletişim’de Profesyonel Oyunculuk kursunu tamamladı.

    2016 yılının Şubat ayında başladığı Craft Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi almaya devam eden oyuncu, Kardeşlerim'deki performansı ile göz dolduruyor.

    Hem oyunculuğu hem de güzelliği ile yeni neslin favorisi olan Minkari, sosyal medyası mercek altına alınan ünlüler arasında yer alıyor.

    Az ancak öz fotoğraflar paylaşan Melis Minkari'nin bazı karelerine ise beğeni ve yorum yağıyor.

    Melis Minkari'den fizik şov

    İleri düzeyde İngilizce bilen ve kendisini geliştirmeye devam eden Melis Minkari, güzelliğiyle herkesin ilgisini çekiyor.

    Dizideki Aybike rolüyle akıllara kazınan Melis Minkari, sosyal medya üzerinden paylaştığı cesur pozlarıyla şaşırtıyor.

    Hayranlarına kusursuz fiziğini göstermeyi ihmal etmeyen Melis Minkari, iltifat dolu yorumları ise hak ediyor.

    Giyinmemişsin canım ya Kardeşlerim in Aybikesi minicik atletiyle görenin nevrini döndürdü! #1

    Dizide olduğundan daha farklı görüntü çizen Melis Minkari'nin giydiği kısa büstiyeri, hayranlarının gözlerini fal taşı gibi açmasına neden oldu.

    Göbeğini açıkta bıraktığı karesinde üzerine siyah bir hırka alan Melis Minkari için bazıları "Giyinmemiş" dedi bazıları ise "Kız çok güzel" demeden geçemedi.

    Giyinmemişsin canım ya Kardeşlerim in Aybikesi minicik atletiyle görenin nevrini döndürdü! #2


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da Suriyeli kadın, eski eşini dövdürdü
    3. Sayfa

    İstanbul'da Suriyeli kadın, eski eşini dövdürdü

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    Başak Dizer'den yeni hamilelik pozları
    Magazin

    Başak Dizer'den yeni hamilelik pozları

    Görüş Bildir