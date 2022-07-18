'Giyinmeyi unuttun galiba' Melisa Döngel bronz teniyle dekoltesini paylaştı!

Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat veren Melisa Döngel, tatilin keyfini çıkarıyor. Bronz teniyle dikkati çeken Döngel, derin dekoltesi ile herkesi kendisine hayran bıraktı.

18 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde eğitim aldı.

Başak burcu olan güzel oyuncu bu eğitimin ardından ilk olarak, 2016 yılında Hangimiz Sevmedik adlı dizide Sevtap karakterini canlandırdı.

Arka Sokaklar dizisinde de Nil karakterine hayat veren Döngel, FOX'ta yayınlanan Bizim Hikaye adlı dizide Deniz Çelik Elibol karakteri ile parladı.

Bu karakter sayesinde oyunculuğu ve güzelliğin ile dikkatleri üzerine çeken Döngel, Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren ile ününe ün kattı.

Bu diziden sonra başrol olarak yer aldığı Aşk Mantıkn İntikam dizisine geçen Melisa Döngel, proje final vermeden önce ayrılık kararı aldı.

Diziden ayrıldıktan sonra ekranlarda yer almayan ve değiştirdiği tarzı ile Seda Sayan'a benzetilen oyuncu, tatilin tadını çıkarıyor.

Sıcak havanın keyfini süren güzelk ve başarılı isim, tatilden çektirdiği kareleri ise hayranlarının beğenisine sunuyor.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerle dikkatleri üzerine çeken Melisa Döngel, derin dekoltesi ilşe büyüledi.

Melisa Döngel'in bronz teni hayran bıraktı

Sosyal medya üzerinden paylaştığı pozlarla beğeni rekoru kıran Melisa Döngel, bronz teniyle güzelliğini taçlandırdı.

Sarı saçları ve bronz teniyle hayran bırakan oyuncu, çektirdiği güzel karelerini hayranlarının beğenisine sunmayı ve iltifat dolu yorumlar almayı ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz günlerde havuz başı pozlarıyla beğeni toplayan Melisa Döngel, bu defa derin göğüs dekolteli poz verdi.

Döngel'in o pozuna, "Çok güzel kadın ya", "Ve Tanrı kadını yarattı", "Bebek gibisin" yorumları geldi.

Bu yorumlara kayıtsız kalmayan ve paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Döngel, Seda Sayan'a benzetilmekten dolayı memnun olduğunu söylemişti.

Oyuncunun sarı saçlarına alışan hayranları ise yeniden eski rengine dönmesini istemiyor.