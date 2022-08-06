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Gizem Güneş mini elbisesiyle mest etti! 'Yerli Kendall'

Gizem Güneş mini elbisesiyle mest etti! 'Yerli Kendall'

Ünlü oyuncu Gizem Güneş güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor.Gizem Güneş sosyal medyada gündem olan pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.