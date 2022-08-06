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    Gizem Güneş mini elbisesiyle mest etti! 'Yerli Kendall'

    Ünlü oyuncu Gizem Güneş güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor.Gizem Güneş sosyal medyada gündem olan pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
    • 06.08.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 12:54
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    Gizem Güneş mini elbisesiyle mest etti! 'Yerli Kendall'

    Kuzey Yıldızı dizisinde canlandırdığı Feride karakteriyle hafızalarde yer edinen ünlü oyuncu Gizem Güneş güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile zaman zaman sosyal medyanın gündemine oturuyor.Gizem Güneş'in instagramda 1.6 milyon takipçisi bulunuyor.

    Gizem Güneş mini elbisesiyle mest etti! Yerli Kendall #1

    Yaptığı her paylaşım binlerce beğeni alan Gizem Güneş son olarak mini elbisesiyle paylaştığı fotoğraflar ile adından söz ettirdi.Güzelliği dikkatlerden kaçmayan genç oyuncunun bu pozlarına yüzlerce yorum yapıldı.İşte o kareler..

    Gizem Güneş mini elbisesiyle mest etti! Yerli Kendall #2

    Gizem Güneş mini elbisesiyle mest etti! Yerli Kendall #3

    Gizem Güneş mini elbisesiyle mest etti! Yerli Kendall #4

    Gizem Güneş mini elbisesiyle mest etti! Yerli Kendall #5


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