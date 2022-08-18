Gizem Güven kasığına kadar dekolte giydi! Süper mini elbisesiyle tozu dumana kattı

Sihirli Annem'in Ceren'i olarak akıllara kazınan Gizem Güven, güzelliği ve sosyal medya hesabından paylaştığı siyah elbiseli pozu ile olay oldu.

Sihirli Annem dizisinde Ceren'e hayat veren Gizem Güven, 31 Aralık 1993 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açtı.

Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nü bitiren güzel oyuncu, Sihirli Annem'den sonra Selena dizisinde yer aldı.

Selena dizisinde Leyla'ya hayat veren ve Türkiye çapında iyice tanınan oyuncu, daha sonra Sihirli Annem'in tekrarlarında yer aldı.

Başka bir proje ile ekrana dönmeyen ve şu sıralar sosyal medya üzerinden para kazanan Güven, uzun süredir aşk yaşadığı Caner Turp ile 2020 yılında evlendi.

İkilinin uzun süre aşkı evliliği kurtarmaya yetmedi ve Güven ile Turp 2022 yılında ani bir kararla boşandıklarını duyurdu.

Boşandıktan sonra İstanbul'da ayrı yaşamaya ve sosyal medyaya daha çok yönelmeye başlayan Güven, güzelliğine ise güzellik kattı.

Son olarak siyah elbisesi ile poz veren başarılı genç isim, hayranlarından beğeni ve yorum aldı.

"Gizem ne yaptın ya?"

Sosyal medyayı aktif kullanan ve buradan para kazanan Gizem Güven, siyah elbisesi ile göreni büyüledi.

Siyah elbisesini yakıştıran ve saçlarını toplayan Güven, sosyal medyadan övgü dolu yorumlar aldı.

Boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açmayan ve kendisini işe veren Güven'in göğüs dekolteli o pozuna, "Bir kız hiç mi değişmez", "Su gibisin", Ne yaptın Gizem?" yorumları geldi.