Gizem Güven kimdir? Gizem Güven kimle evlendi? Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven evlendi

Bir neslin favori dizisi olan Sihirli Annem'in Ceren karakterini canlandıran Gizem Güven, futbolcu Caner Turp ile evlendi. Peki, Gizem Güven kimdir? Gizem Güven hangi dizilerde rol aldı?

Gizem Güven, Sihirli Annem ekibini tekrar bir araya topladı.

Efsane Sihirli Annem ekibi, Gizem Güven'in düğününde bir araya geldi. Peki, Gizem Güven kimdir? Gizem Güven, kimle evlendi? Gizem Güven kaç yaşında ve nereli? İşte Gizem Güven ile ilgili tüm detaylar...

GİZEM GÜVEN KİMLE EVLENDİ?

Geçtiğimiz hafta kına gecesi yapan genç oyuncu Gizem Güven, dün akşam futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturdu.

GİZEM GÜVEN HANGİ DİZİ İLE TANINDI?

Oyuncuyu Selena ve Sihirli Annem dizisindeki rol arkadaşları yalnız bırakmadı.Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisindeki Ceren rolüyle hafızalara kazınan Gizem Güven, dün akşam uzun süredir birlikte olduğu Caner Turp ile evlendi.

GİZEM GÜVEN'İN DÜĞÜNÜ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde oynanmasının yasaklanmasının ardından çift sade bir kutlama ile nikah masasına oturdu.

SİHİRLİ ANNEM VE SELENA'DAKİ ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Geçtiğimiz hafta kına gecesi yapan ve görüntüleriyle günlerce konuşulan Gizem Güven'i bu mutlu gününde rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Sihirli Annem dizisinde rol aldığı Zeynep Özkaya, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür ve Jennifer Boyner arkadaşlarını bu özel gününde yalnız bırakmadı.Çift, aile arasında düzenlenen nikah merasiminin ardından yakın arkadaşlarıyla bir mekanda yemek yedi.

GİZEM GÜVEN'İN EŞİ CANER TURP

Oyuncu Gizem Güven, dün akşam futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturdu.

Sihirli Annem, Selena gibi dizilerin yanı sıra birçok reklam filminde de rol alan Gizem Güven, son olarak Ne Münasebet isimli yapımla ekranlarda boy göstermişti.

GİZEM GÜVEN KİMDİR? HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Gizem Güven 31 Aralık 1993 İstanbul doğumlu oyuncudur.

31 Aralık 1993 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 3 yaşından itibaren reklam filmlerinde rol almış, ayrıca sinema filmi dublajı yapmıştır.

Televizyonda ise ilk olarak Temiz Aile Temiz Gelecek adlı dizide 20 bölüm oynamıştır. Bu projenin ardından İki Arada dizisinde Özge karakterini canlandırmıştır.

Bu yıllarda reklam çalışmalarına da devam etmiş ve Akbank, Melodi, Bugün, Şampiyon gazete ekinin reklamlarında oynamıştır. 5 yaşından 17 yaşına kadar LC Waikiki giyim markasının mankenliğini yapmıştır.

GİZEM GÜVEN'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2002 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde Ceren karakteri ile uzun yıllar devam etmiş, geniş kitlelerce tanınmıştır. 2006 yılında Sihirli Annem dizisinin bitmesinin ardından Selena dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır.

(2006-2009) İlköğretim eğitimini Özel Koza Kolejinde tamamlayıp, Özel Beykent Koleji Sosyal Bilimler Lisesi’ni kazanarak lise eğitimine burada devam etmiştir (2012-2013).

Lise yıllarında Sihirli Annem dizisinin tekrar başlamasıyla Ceren karakteriyle ekranlarda bulunmaya devam etmiştir.

(2011-2012) Bu dizinin bitmesinin ardından okuluna ağırlık vererek üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlamış, kısa dönem çizim kursunda eğitim almıştır.

Ayrıca bu süre içerisinde dublaj yapmaya da devam etmiştir. Beykent Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü yüzde yüz başarı bursu ile kazanmıştır.

Yeni projesi Yedikule Hayat Yokuşu dizisinde Ayfer karakterini canlandırarak ekranlara geri dönmüştür. 2015 yılında ‘Ne Münasebet’ adlı dizide Ayça karakterini canlandırmaya başlamıştır.

FİLMOFRAFİ

Dublaj çalışmalarıLilo ve Stiç 1-2 (2002) / Lilo karakteri

Yüzüklerin Efendisi İki Kule (2002)

Son Peygamber (2002)

Kayıp Balık Nemo (2003) /pembe mürekkep balığı

Sürüsüne Bereket (2003)

REKLAM FİLMLERİ

Ülker Rondo biskuvi (2006)

Kinder bueno (2003)

Bosch (2011)

Moxie girlz (2011-2012)

Flo (2013)

Anadolu Hayat (2013)

Coca Cola (2014)

Colgate (2014)

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

İki Arada – Özge (2002)

Sihirli Annem – Ceren (2003-2006 – 2011-2012)

Selena – Leyla (2006-2009)

Yedikule Hayat Yokuşu – Ayfer (2014)

Ne Münasebet – Ayça (2015)