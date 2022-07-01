Gizem Karaca bikinisiyle firikik vermeye doyamadı! Önlem olarak köpeğini kullanınca....

Gizem Karaca bikinisiyle firikik vermeye doyamadı! Önlem olarak köpeğini kullanınca....

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Evdokya'ya hayat veren Gizem Karaca, şu sıralar tatilin tadını çıkarıyor. Güzel isim, tatilden çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

7 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gizem Karaca, çocukluğunu ABD ve Kanada'da geçirdi.

Lise yıllarında İstanbul'a dönen güzel isim, İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılan ve ikinci olan Gizem Karaca, bu sayede tanınma imkanı buldu.

2012 yılında Show TV'de yayınlanan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide başrol oynayan Karaca, ilk ekran macerasını yaşamış oldu.

Bu diziden sonra peş peşe projelerde yer alan ve adını duyuran ünlü isim, son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu'da yer aldı.

Dizide Evdokya karakterini canlandıran Gizem Karaca, sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı.

Tatilde paylaştığı karelerle dikkati çeken Gizem Karaca, özellikle bikinili pozlarıyla herkesin aklını aldı.

Bikinili karelerini paylaşan ve yorum yağmuruna tutulan ünlü isim, fiziğiyle adeta şov yaptı.

Gizem Karaca'nın güzelliği

Güzel oyuncu ve manken Gizem Karaca, bikinilii tatil pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.

Muhteşem fiziği ve görüntüsüyle dikkati çeken güzel oyuncu, fit vücuduyla göz kamaştırdı.

Gizem Karaca'nın bikinili tatil pozlarına takipçileri kayıtsız kalamadı ve binlerce beğeni ile yorum yağdı.

Karaca'nın takipçilerinden bazıları, "Tatlılıktan öleceksin" ve "Muhteşem vücudun var" sözleriyle dikkat çekti.