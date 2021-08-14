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    Gizem Karaca bomba gibi dönüyor! Efsane dizinin kadrosuna dahil oldu

    Son olarak ''Baraj'' dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın yeni projesi belli oldu. Karaca, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Alp Arslan dizisinin kadrosuna katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2021 - 14:54
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 14:59
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    Gizem Karaca bomba gibi dönüyor! Efsane dizinin kadrosuna dahil oldu

    Baraj dizisinin sona ermesiyle tatil yapan başarılı oyuncu Gizem Karaca, yeni sezonda rol alacağı diziyi seçti.

    Karaca, yapımını Akli Film'in üstlendiği ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dönem dizisi Alp Arslan'la hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    ROLÜ BELLİ OLDU

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncu yeni dizide Evdokyan isimli bir karaktere hayat verecek.

    Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturacağı Alp Arslan dizisi, ay sonunda sete çıkacak. TRT 1'de yine pazartesi akşamları seyirciyle buluşacak dizi, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.

    Gizem Karaca bomba gibi dönüyor! Efsane dizinin kadrosuna dahil oldu #1

    ALP ARSLAN DİZİSİ HAKKINDA

    Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğindeki Alp Arslan dizisinin başrolleride Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alıyor. Fahriye Evcen dizide Akça Hatun'u canlandıracak.

    Dizide ayrıca Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Korel Cezayirli, Burak Şafak, Esila Umut, Ferit Kaya ve Zeynep Özder rol alıyor.

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