Gizli Bahçe'nin Nazlı'sı Ebru Şahin'i oyunculuk mezunu sananlar yanıldı! Meğer asıl mesleği...

Oyunculuk kariyerine "Kan Parası" filmi ile adım atan Ebru Şahin, şimdilerde Türkiye'nin sevilen kadın oyuncuları arasında bulunuyor.
Asıl tanınırlığını 2019 yılında yayımlanmaya başlayan Hercai adlı dizide canlandırdığı Reyyan karakteri ile yakalayan Ebru Şahin, aşk hayatıyla da dikkat çekiyor.
Basketbolcu Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin, yeni dizisi ile gündemde.
NOW TV'nin çiçeği burnunda dizisi Gizli Bahçe'nin başrolü olan Şahin, "Nazlı" karakterine hayat veriyor.
Ebru Şahin hakkında bilgiler yoğun bir şekilde araştırılırken, eğitimi de merak konusu.
Şahin, aslında bakın ne mezunu...
SPORCU ÇIKTI
Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı.
Önce reklam filmlerinde rol alan Şahin, akabinde dizi ve filmlerde oynadı.