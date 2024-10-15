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Gizli Bahçe'nin Nazlı'sı Ebru Şahin'i oyunculuk mezunu sananlar yanıldı! Meğer asıl mesleği...

Gizli Bahçe'nin Nazlı'sı Ebru Şahin'i oyunculuk mezunu sananlar yanıldı! Meğer asıl mesleği... Gizli Bahçe dizisi ile ekrana dönen Ebru Şahin, oyunculuk mezunu olmasa da kariyerini bu rotaya çevirdi. Birbirinden başarılı yapımlarda rol alan Şahin, bakın aslında ne mezunu...