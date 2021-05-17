Gizli Kod filmi konusu nedir? Gizli Kod filmi oyuncu kadrosu..

2017 yılı yapımı Gizli Kod filmi, bu akşam Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Peki Gizli Kod filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Gizli Kod filmi konusu ve oyuncuları..

Orijinal adı ''Unlocked'' olan Gizli Kod filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 22.30'da Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Michael Apted'ın oturduğu, senaryosunu Peter O'Brien'in kaleme aldığı Gizli Kod filminin kadrosunda Noomi Rapace, Orlando Bloom, Toni Collette, John Malkovich ve Michael Douglas gibi birbirinden ünlü isimlerin yer alıyor.

İzleyiciler, Gizli Kod oyuncuları kimler? Gizli Kod filmi konusu nedir? sorularına yanıt arıyor.

Peki, Gizli kod filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Gizli kod hakkında bilgiler...

GİZLİ KOD FİLMİ KONUSU NEDİR?

Paris'teki bir operasyonun ardından, CIA sorgulama memuru Alice Racine (Noomi Rapace), Londra'daki bir toplum merkezinde gizli göreve başlar.

Bölge, radikal İslamcılıkla bilinen bir yerdir ve Alice'in keşfettiği bilgiler, başta MI5 İstihbarat Şefi Emily Knowles olmak üzere tüm güvenlik hizmetlerine aktarılır.

Racine edindiği bilgiler doğrultusunda Londra'da çok büyük bir saldırının gerçekleşeceğini anlar ve bu büyük saldırıyı önlemek için bir MI5 ajanı olan Alcott (Orlando Bloom) ile takım kurmak zorunda kalır.

Fakat işler ters gidince, kendini birden önlemeye çalıştığı saldırıya dahil olmuş bulur. Herkes kendisinin peşine düşmüşken, o kimseye güvenmemeli ve hayatta kalmak için sonuna kadar savaşmalıdır.





GİZLİ KOD FİLMİ OYUNCULARI