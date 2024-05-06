Göbeğini sallayarak ünlü olan fenomenin serveti şaşkına çevirdi TikTok fenomeni Yasin Cengiz, 'Skibidi Bop Yes Yes' şarkısıyla göbek atarak ünlü olmuştu. Cengiz'in yer aldığı bazı organizasyonlarda sahne başına aldığı paranın yaklaşık 100 bin dolar olduğu aktarıldı.

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Son yıllarda sosyal medya üzerinden elde edilen kazançlarda artış yaşanmaya başladı.

Öyle ki sosyal medyada ünlenen bazı isimler, yaptıkları iş birlikleriyle kazançlarına kazanç katıyor.

Onlardan biri de "Skibidi Bop Yes Yes" şarkısıyla fenomen olan Yasin Cengiz.

Kazancı ortaya çıktı

Son olarak Cengiz'in sahne kazancı ortaya çıktı.

Onedio'da yer alan habere göre; Yasin Cengiz'in, yer aldığı bazı organizasyonlarda sahne başına aldığı paranın yaklaşık 100 bin dolar olduğu öne sürüldü.

Bu rakam yaklaşık 3 milyon 200 TL'ye tekabül ediyor.

2023 sonu itibariyle 13 milyon TL'lik gelir

Öte yandan Yasin Cengiz'in gelirinin 2023 sonu itibarıyla 400 bin dolar (yaklaşık 13 milyon TL) olduğu tahmin ediliyordu.

Şu ana kadarki serveti ise 1 milyon civarı (32 milyon TL) olarak öngörülüyor.