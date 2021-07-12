Göcek tatili yaramadı... Aras Bulut İynemli ile Bige Önal aşk defterini kapattı

Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İynemli ile Bige Önal 6 yıldır birlikteliklerini noktaladı. Sürpriz ayrılık magazin dünyasında şaşkınlıkla karşılandı. İşte İynemli ile Önal ayrılığın perde arkası..

Çukur dizisi ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'dan gelen son dakika haberi, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Aras Bulut İynemli, 6 yıldır birlikte olduğu ve evlenmeleri beklenen oyuncu Bige Önal ile yollarını ayırdı. Çiftin ayrılığı magazin dünyasında şaşkınlıkla karşılandı.

İşte Aras Bulut İynemli ile Bige Önal ayrılığının perde arkası…

6 YILLIK İLİŞKİ BİTTİ

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile kariyerinde zirveye ulaşan ve dizinin final yapması ile 6 yıllık sevgilisi Bige Önal ile Göcek tatiline çıkan Aras Bulut İynemli cephesinden ayrılık haberi geldi.

Başarılı oyunuc Aras Bulut İynemli ile 6 yıldır beraberlik yaşadığı meslektaşı Bige Önal yollarını ayırma kararı aldı.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirleriyle çekilmiş fotoğraflarını silmesi ise hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

AYRILIK İDDİALARINI YALANLAMIŞLARDI

Uzun süren birliktelikleriyle ünlüler dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan Aras Bulut İynemli ve Bige Önal'ın geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilmişti.

Ancak aynı ajansa bağlı olarak çalışan iki oyuncu, geçen günlerde Göcek'te tatile çıkarak bu iddiaları yalanlamışlardı.

ÖNAL, EVLİLİK SORUSUNA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerle karşılaşan Bige Önal, evlilik sorusuna, "Sürekli aynı soruyu soruyorsunuz ve benzer cevabı alıyorsunuz Lütfen yeniden sormayın" diyerek tepki göstermişti.

Bu olayların ardından 6 yıldır birlikte olan 30 yaşındaki başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli ve 31 yaşındaki Bige Önal, ilişkilerini sonlandırma kararı aldı.

İynemli ve Önal çiftinin uzun süren birlikteliklerini daha fazla yürütememe kararı alarak ayrıldıkları iddia edildi.