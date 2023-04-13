Göğsündeki dövme ile olay oldu! Hazal Subaşı dekolteli pozuyla tozu dumana kattı Çukur dizisinde Nehir'e hayat veren Hazal Subaşı, son paylaştığı kareler ile sosyal medyayı salladı. Güzel ismin karelerine hayranları övgüler yağdırırken, göğsündeki dövme ise dikkatlerden kaçmadı.

2 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Hazal Subaşı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde eğitim aldı. Küçükken anne ve babasının ayrılması sonucu annesiyle yaşamaya başlayan Subaşı,13 yaşındayken babasını bir trafik kazası sonucu kaybetti. Zor bir çocukluk geçiren Subaşı; 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler aldı. Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın oldu. Bugüne kadar sayısız dizide yer alan Hazal, Çukur sayesinde tanındı. Çukur dizisinde Nehir'e hayat veren Hazal Subaşı, son olarak Kasaba Doktoru'nda oynadı. Yakında, Ölüm Kime Yakışır ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Subaşı, sosyal medya hesabından yeni karelerini yayınladı. Oyuncunun siyah mini elbisesi ile paylaştığı kareleri, görenlerin aklını başından aldı. Hazal şov TRT ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru'nda Doktor Leyla Erpek karakterine hayat veren Subaşı, son zamanlarda Netflix'in Sıcak Kafa dizisi ile adından söz ettiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan ünlü oyuncunun göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı. Göğsündeki dövmesi de oldukça dikkat çeken Hazal Subaşı'ya takipçileri; 'Barbie gibisin', 'Çok güzelsin', 'Yanmış buralar', 'Bu ne güzellik' gibi yorumlar yaptı.