Göğsüne yoğurt dökmüştü! Merve İldeniz yaşlanmaya karşı koyamadı...

Göğsüne yoğurt döktüren ve slikonlu olduğu için eleştirilen Merve İldeniz, yıllardır gözlerden uzak yaşıyor. İstanbul'u terk eden İldeniz, son hali ile bir kez daha gündem oldu.

Metin Arolat'ın seslendirdiği 'Dert Değil' şarkısının klibinde oynayan ve 90'lı yıllara damga vuran Merve İldeniz, yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Şimdilerde 56 yaşında olan, kızıyla gözlerden uzak ve sakin bir yaşam süren İldeniz, değişimiyle herkesi şaşırttı.

İstanbul'u terk ettikten sonra Bodrum'a yerleşen ve silikonlarıyla anılan Merve İldeniz'in yaşlandığı görüldü.

İstanbul'dan ayrıldığını, "Güney'de bir yerde, sakin bir hayat istedim. 20 yıl geçti, bir gün bile pişman olmadım.

Bu meslek benim dünyaya bakmama engel oldu" sözleriyle açıklayan İldeniz, cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biriydi.

MERVE İLDENİZ'İN ESKİ HALLERİ UNUTULDU

90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Merve İldeniz, uzun yıllardır kameralardan uzak yaşıyor. İstanbul'dan kaçan ve uzun yıllardır ayak basmayan model, şimdilerde yüzüne krem bile sürmüyor.

Değişen, doğallaşan ve sakinleşen İldeniz, son haliyle hayranlarını bir hayli şaşırttı. İldeniz'in eski ve cesur hallerini hatırlayanlar, son halini gördükten sonra ise geçmişi unuttu.

KIZI ANNESİNİN YOLUNDAN GİTTİ

Geçtiğimiz yıl bir söyleşide kızıyla ilgili konuşan ve mankenlik yaptığını söyleyen Merve İldeniz, "Kızım Leyla, şu an yurt dışında mankenlik yapıyor.

Aynı zamanda Amsterdam Üniversitesi'nde de psikoloji okuyor. Calvin Klein'ın gibi önemli markaların mankenliğini yapıyor." dedi.