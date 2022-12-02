Göğüs dekolteli doğum günü dansı olay oldu! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kurtlarını böyle döktü

Göğüs dekolteli doğum günü dansı olay oldu! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil kurtlarını böyle döktü

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor. Ünlü ismin kızı bu defa göğüs dekolteli doğum günü dansıyla olay oldu.

Yıllardır ekranlarda yer alan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Ünlü ismin kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde babası Mehmet Ali Erbil'e karşı göndermelerle konuşulmuştu.

Babasını eleştirmesiyle dikkatleri üzerine çeken isim, Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı polemik sonrası ise babasına destek olmuş ve Ronay'a hakaret içerdiği iddia edilen bir gönderme yapmıştı.

2 Aralık 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldiği bilinen 26 yaşındaki Erbil, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı derin göğüs dekolteli ve minili paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Göğüs dekolteli doğum günü dansı olay oldu!

Erbil, bu defa doğum günü dansı yaparken çekildiği videoyla konuşuldu. Yasmin Erbil'in fitliği de dikkat çekerken, paylaşımına "Bu afacan doğuyor arkadaşlar" notunu düştüğü görüldü.

İşte Yasmin Erbil'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...











