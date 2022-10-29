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    • Göğüslerine para sıkıştırıp poz verdi! Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın derin göğüs dekolteli pozu olay oldu

    Göğüslerine para sıkıştırıp poz verdi! Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın derin göğüs dekolteli pozu olay oldu

    Daha önce Zuhal Topal'la İzdivaç programında adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, sosyal medya paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Mila, bu kez göğüslerine para sıkıştırarak poz verdi.
    • 29.10.2022 - 17:30
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    Göğüslerine para sıkıştırıp poz verdi! Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın derin göğüs dekolteli pozu olay oldu

    Televizyon ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la İzdivaç programında adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Takipçi kitlesini git gide arttıran ve cesur pozlarıyla dikkat çeken fenomen gelin, geçtiğimiz günlerde tangalı yatak pozuyla Instagram'ı sallamayı başarmıştı.

    Göğüslerine para sıkıştırıp poz verdi! Fenomen gelin adayı Naz Mila nın derin göğüs dekolteli pozu olay oldu #1

    Sosyal medyada Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen isim, sık sık gecelik ve iç çamaşırıyla poz vermesiyle de dikkat çekmişti.

    Göğüslerine para sıkıştırıp poz verdi! Fenomen gelin adayı Naz Mila nın derin göğüs dekolteli pozu olay oldu #2

    Takipçisinin mesajını ifşa etmişti

    Kalçasındaki dövmeyi takipçileriyle paylaşan ünlü isim, son dönemde oyunculuğa da adım atmıştı. Her paylaşımı olay olan Naz Mila, geçtiğimiz günlerde kendisine gelen bir mesajı ifşa etmiş ve gündemi sallamıştı.

    Göğüslerine para sıkıştırıp poz verdi! Fenomen gelin adayı Naz Mila nın derin göğüs dekolteli pozu olay oldu #3

    Mila, yaptığı paylaşımda bir takipçisinin "Çoraplarını emerim" mesajını takipçileriyle paylaşmış ve "Aşko bir dur ortalık karışık çorap emmek zamanı değil" diyerek yanıtlamıştı.

    Göğüslerine para sıkıştırıp poz verdi! Fenomen gelin adayı Naz Mila nın derin göğüs dekolteli pozu olay oldu #4

    Aslen Azerbaycanlı olduğu bilinen ve 1992 doğumlu olan ismin, 2019 Mayıs ayında sevgilisi Gürkan ile dünya evine girdiği ve eski evliliğinden Milana isminde bir kızı olduğu biliniyor.

    Göğüslerine para sıkıştırıp poz verdi! Fenomen gelin adayı Naz Mila nın derin göğüs dekolteli pozu olay oldu #5

    Göğüslerine para sıkıştırarak poz verdi

    Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan Mila, bu kez göğüslerine para sıkıştırarak verdiği pozla olay oldu.

    Göğüslerine para sıkıştırıp poz verdi! Fenomen gelin adayı Naz Mila nın derin göğüs dekolteli pozu olay oldu #6

    Derin göğüs dekoltesiyle beyazlar içinde poz veren ünlü isim cesur pozlarıyla dikkat çekti.

    Göğüslerine para sıkıştırıp poz verdi! Fenomen gelin adayı Naz Mila nın derin göğüs dekolteli pozu olay oldu #7

    Göğüslerine para sıkıştırıp poz verdi! Fenomen gelin adayı Naz Mila nın derin göğüs dekolteli pozu olay oldu #8

    İşte Naz Mila'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Göğüslerine para sıkıştırıp poz verdi! Fenomen gelin adayı Naz Mila nın derin göğüs dekolteli pozu olay oldu #9

    Göğüslerine para sıkıştırıp poz verdi! Fenomen gelin adayı Naz Mila nın derin göğüs dekolteli pozu olay oldu #10

    Göğüslerine para sıkıştırıp poz verdi! Fenomen gelin adayı Naz Mila nın derin göğüs dekolteli pozu olay oldu #11

    Göğüslerine para sıkıştırıp poz verdi! Fenomen gelin adayı Naz Mila nın derin göğüs dekolteli pozu olay oldu #12

    Göğüslerine para sıkıştırıp poz verdi! Fenomen gelin adayı Naz Mila nın derin göğüs dekolteli pozu olay oldu #13


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