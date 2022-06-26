Göğüslerini büyüten İrem Derici'den bornozlu poz geldi! Göreni heyecanlandıran kareler...

Cesur fotoğraflarıyla gündem olan ünlü şarkıcı İrem Derici'nin bornozlu pozları sosyal medyayı salladı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem yaratmaya devam ediyor.

Sık sık özel hayatıyla magazin gündemine gelen Derici, güzel fiziğiyle dikkatleri toplayan isimler arasında.

Klip ve şarkılarıyla Türkiye'nin en çok dinlenenler listesine giren ünlü isim, takipçileriyle yaşadığı diyaloglarla da olay yaratıyor.

Geçtimiz günlerde göğüsleriyle ilgili yapılan yoruma verdiği cevapla gündem olan Derici, sosyal medyanın dilinden düşmek bilmiyor.

İrem Derici, bir takipçisinin, "Ya sen o minnacık bedende bu kadar memeyi nasıl yaptın hacı?" sorusuna "Parayla" yanıtını vererek dikkati çekti.

Boznozla poz verdi

Sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarıyla görenleri mest eden ünlü isim, bu kez bornozuyla poz verdi.

Bornozuyla çektiği videoları Instagram hesabındaki takipçileriyle paylaşan Derici, yeniden dikkatleri üzerine topladı.