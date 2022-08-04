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- Göğüslerini reklam için kullanmıştı! Hande Sarıoğlu'nun dekolteli elbisesi olay oldu...
Göğüslerini reklam için kullanmıştı! Hande Sarıoğlu'nun dekolteli elbisesi olay oldu...
- 04.08.2022 - 16:44
Bir zamanlar spikerlik yapan Hande Sarıoğlu, şimdilerde sosyal medya fenomeni olarak karşımıza çıkıyor.
Yayınladığı oryantal videosundan sonra çalıştığı kanaldan tepki gören, kişisel sosyal medyasındaki pozları sorun olan Hande Sarıoğlu, istifa etmişti.
Instagramı aktif kullanan fenomen isim, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem yaratıyor.
Sık sık özel hayatıyla ilgili Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Hande Sarıoğlu, dekolteli pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Hande Sarıoğlu'dan geçtiğimiz günlerde yine olay yataracak bir paylaşım yapmıştı.
Bir marka ile anlaşma yapan Sarıoğlu, bunu duyururken ilginç bir yola başvurmuştu.
Göğüslerini reklam için kullandı
"KAP açıklaması" diyerek paylaşım yapan Sarıoğlu "Hande Sarıoğlu’na yeni göğüs sponsoru... Sponsorluk anlaşması sağlandı. Yapılan basın toplantısının ardından anlaşmanın detayları belli oldu. Hande Sarıoğlu’nun göğüs sponsorluğu için attığı imza; Türk futbol tarihinin en yüksek göğüs reklam bedeli olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Hande Sarıoğlu, bu sefer de pembe dekolteli elbisesiyle gündem oldu.
Sarıoğlu'nun son paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Fenomen isme takipçilerinden, 'Eski Mısır'da olsan kesin tanrıçaydın', 'Harikasın kraliçem' gibi yorumlar geldi.