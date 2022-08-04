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Göğüslerini reklam için kullanmıştı! Hande Sarıoğlu'nun dekolteli elbisesi olay oldu...

Göğüslerini reklam için kullanmıştı! Hande Sarıoğlu'nun dekolteli elbisesi olay oldu...

Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Hande Sarıoğlu, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Fenomen ismin dekolteli elbisesi görenleri mest etti.