İddialı bir bluz giyen ve içine de siyah sütyen tercih eden Hande Sarıoğlu, sosyal medya üzerinden yorum ve beğeni aldı. Sarıoğlu'na, "İçin komple gözüküyor" tarzında yorumlar geldi.

19 Eylül 1988 tarihinde Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dünyaya gelen Hande Sarıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu.

Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer alan Sarıoğlu, spor spikerliğine yöneldi.

Habertürk'te spor haberlerini sunan Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle işine son verildiğini açıkladı.

Bu videodan sonra hızla ünlenmeye başlayan ve Youtube üzerinden programlar yapan Sarıoğlu, zaman içerisinde ise bir hyali değişti.

Eski haline oranla estyetik yaptırdığı görülen ve sosyal medya üzerinden takipçi sayısını ikiye katlayan Sarıoğlu, verdiği pozlarla ilgi topluyor.

Birbirinden cesur pozlarını hayranlarının beğenisine sunan güzel isim, iç gösteren tarzıyla dikkat çekti.

Hande'den yeni poz

Hande Sarıoğlu pembe transparan kazağının altına siyah sütyen giyerek poz verdi. Sarıoğlu'na hayranları beğeni yağdırırken bazı hayranları ise bu tarzı beğenmedi.

Bazıları, "Aşkım için komple gözüküyor" derken bazıları ise "Hande eski haline dön lütfen" tarzında yorumlar yaptı.

Sarıoğlu geçtiğimiz aylarda da, "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım.

Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" açıklamasıyla ilgi çekmişti.