Gökbilimciler duyurdu: Güneş yeni bir döngüye girdi

Uzmanların tahminlerine göre 25’inci döngü, son 11 yıldır yaşanan koşullarla çok benzer seyredecek…

Güneş her 11 yılda bir, sakin ve fırtınalı geçen bir döngüsünü tamamlıyor ve yenisini başlatıyor. Gökbilimciler, artık Güneş'in resmen 25’inci döngüsüne girdiğini belirtiyor.

Uzmanlar Güneş döngülerini anlamanın önemli olduğunu düşünüyor.

NELERİ ETKİLİYOR?

Çünkü bu döngüler sırasında meydana gelen Güneş patlamaları gezegendeki güç şebekesini, uyduları, GPS'i, havayollarını, roketleri ve uzaydaki astronotları etkileyebiliyor.

AÇIKLAMASI 10 AY SÜRDÜ

Uluslararası uzmanların yer aldığı 25. Güneş Döngüsü Tahmin Paneli’nin (Solar Cycle 25 Prediction Panel) salı günü yaptığı açıklamaya göre yeni döngü, aslında Aralık 2019’da başladı.

Ancak Güneş çok değişken olduğu için yeni döngülerin ne zaman başladığını açıklamak, 10 ay kadar alabiliyor.

GÜNEŞ PATLAMALARI

Uzmanların tahminlerine göre 25. döngü, son 11 yıldır yaşadığımız koşullarla çok benzer seyredecek.

Bir sonraki Solar Maximum evresinin ise (Güneş’in en yüksek aktiviteye ulaştığı evre) 2025’te yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bu süre zarfında Güneş patlamalarının Dünya’daki iletişimi aksatabileceği belirtiliyor.

24’ÜNCÜ DÖNGÜ ETKİLİ OLAMADI

Güneş fizikçisi Lisa Upton, salı günü düzenlenen basın toplantısında 24’üncü döngünün son 100 yılda kaydedilen en zayıf döngü olduğunu söyledi.

Ancak 24’üncü döngü ortalamanın altında seyretse de risklerden kaçınılamadı.

Örneğin Temmuz 2012'de Güneş’te büyük bir fırtına meydana gelmiş ama radyoaktif patlamalar Dünya’yı ıskalamıştı.