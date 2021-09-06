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- Gökçe Akyıldız setlere geri dönüyor! İşte rol alacağı dizi..
Gökçe Akyıldız setlere geri dönüyor! İşte rol alacağı dizi..
- Haber Merkezi
- 06.09.2021 - 17:23
- Güncelleme : 06.09.2021 - 17:25
Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterine hayat veren ve yıldızı parlayan oyuncu Gökçe Akyıldız, oğlu Ömer için ara verdiği setlere geri dönüyor.
Yeni bir dizi projesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Akyıldız'ın, şimdiden çalışmalara başladığı belirtildi.
Kısa bir süre önce boşanan ve oğluyla kendisine yeni bir hayat kuran oyuncunun hayranları ise hangi dizide rol alacağını araştırıyor.
Akyıldız'ın hayranları, "Gökçe Akyıldız hangi dizide yer alacak?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, "Gökçe Akyıldız hangi dizide yer alacak?"
GÖKÇE AKYILDIZ HANGİ DİZİDE YER ALACAK?
Oğlu Ömer'in doğumuyla oyunculuğa 3 yıl ara veren Gökçe Akyıldız, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı "Akif" dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Oyuncu Akyıldız, dizide Mehmet Akif Ersoy'un kızı Cemile rolünü canlandıracak. Akyıldız, şimdilerde tarih kitapları ve ünlü şairin hayatını okuyor.
AKİF DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR
Dizinin yönetmenliğini Selahattin Sancaklı üstlenecek. Fikret Kuşkan’ın Mehmet Akif Ersoy’u canlandıracağı Akif dizisinde ayrıca Özge Borak, Ertan Saban, Gökçe Akyıldız, Erdem Akakçe ve Adnan Biricik rol alacak.
Dizinin, İzmit Seka Film Stüdyosu’nda gerçekleşecek çekimleri ise çok yakında başlayacak.