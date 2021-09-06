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Gökçe Akyıldız setlere geri dönüyor! İşte rol alacağı dizi..

Gökçe Akyıldız setlere geri dönüyor! İşte rol alacağı dizi..

3 yıl önce evlenen ve anne olan Gökçe Akyıldız, yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncunun setlere dönmek için hazırlık yaptığı öğrenilirken, hayranları ise yeni dizisini araştırıyor.