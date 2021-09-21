Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında? Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı...

Yayın hayatına başlayan Evlilik Hakkında Her Şey ile ekranlara dönen Gökçe Bahadır, seyircilerin merak konusu oldu. Peki Evlilik Hakkında Her Şey dizisi Azra karakterini oynayan Gökçe Bahadır kimdir?

Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan Gökçe Bahadır, çok konuşulacak bir karakter ile ekranlara dönüş yapıyor.

Aile, aşk ve sadakat kavramlarını ön plana çıkarırken boşanmanın kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyen hikayeleriyle Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Dizide Azra karakterine 39 yaşındaki Gökçe Bahadır hayat verecek.

Peki, Evlilik Hakkında Her Şey Azra kimdir, gerçek adı ne? Gökçe Bahadır kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte biyografisi..

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY AZRA KİMDİR?

Gökçe Bahadır’ın üstlendiği Azra karakteri uzun süredir evli olan ve eşinin yaptıklarıyla bir anda müvekkillerinin durumuna düşen başarılı bir avukat olarak çıkacak karşımıza.

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

9 Kasım 1981 İstanbul doğumlu Gökçe Bahadır, Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezundur. Öğrencilik yıllarında Fenerbahçe FM’de radyo programı sundu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Bahadır mezun olduktan sonra Best TV’de VJ'lik ardından Show TV’de yayınlanan Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

ALİ SUNAL İLE EVLENDİ

Bir dönem Türk Sinemasının efsane oyuncularından Kemal Sunal’ın oğlu oyuncu Ali Sunal ile kısa süreli bir evlilik yapan Gökçe Bahadır, 2001 yılında yayınlanan Tatlı Hayat, 2012 yapımı Beşik Kertmesi ve 2003’te yayınlanan Mühürlü Güller gibi televizyon dizilerinde bölümlük rollerle oyunculuk kariyerine başladı.

HAYAT BİLGİSİ'NİN TÖRPÜ YELİZ'İ

2004 yılında rol aldığı Hayat Bilgisi dizisindeki Törpü Yeliz karakteriyle ile tanınmaya başlamıştır.

YAPRAK DÖKÜMÜ İLE ZİRVEYİ YAKALADI

Daha sonra JoJo adlı çocuk programı sunan Gökçe Bahadır, dönemin reyting rekortmeni Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle en dikkat çeken oyunculardan biri olarak büyük beğeni topladı. Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Hatırla Gönül ve Adı Efsane dizilerinde başarılı rollerde yer aldı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER OYA KARAKTERİ

Tülin Özen, Mert Fırat, Bade İşçil, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant gibi oyuncuların yer aldığı, Star TV’nin reyting canavarı dizisi Ufak Tefek Cinayetlerde Oya karekterine hayat verdi.

GÖKÇE BAHADIR DİZİ VE FİLMLERİ

2017-2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Oya)(TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Bahar) (TV Dizisi)

2017 – Aşk Uykusu (Yonca) (Sinema filmi)

2015 – Hatırla Gönül (Gönül) (TV Dizisi)

2014 – Bana Masal Anlatma (Neriman) (Sinema filmi)

2013 – Aramızda Kalsın (Yadigar Yıldız) (TV Dizisi)

2012 – Kayıp Şehir (Aysel) (TV Dizisi)

2011 – Dedemin İnsanları (Sinema filmi)

2011 – Sensiz Olmaz (Begüm) (TV Dizisi)

2006-2010 – Yaprak Dökümü (Leyla) (TV Dizisi)

2009 – Hırçın Kız Kadife (Kadife) (Sinema filmi)

2004 – Yol Palas Cinayeti

2004 – Hayat Bilgisi (Törpü Yeliz) (TV Dizisi)

2003 – Mühürlü Güller (TV Dizisi)

2002 – Beşik Kertmesi (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (TV Dizisi)