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- Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen filmi oyuncuları ve kadrosu..
Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen filmi oyuncuları ve kadrosu..
- Haber Merkezi
- 16.12.2020 - 17:56
Beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarına gelecek olan aksiyon ve gerilim filmi Gökdelen, izleyici tarafından merak konusu oldu.
Rawson Marshall Thurber 'in hem yazıp hem yönettiği 2018 yapımı aksiyon filmi olan Gökdelen oyuncuları ve konusu araştırılıyor. İşte Dwayne Johnson'ın başrolünde oynadığı Gökdelen filmi ile ilgili detaylar..
GÖKDELEN FİLMİ KONUSU NEDİR?
FBI Rehine Kurtarma Takım lideri ve eski bir asker olan Will Ford artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir.
Çin'deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır.
Artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.
GÖKDELEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Rawson Marshall Thurber
Oyuncular:
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Dwayne Johnson,
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Pablo Schreiber,
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Neve Campbell,
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Chin Han,
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Roland Møller
Tür: Aksiyon, Suç, Drama
Yapım Yılı: 2018 (109 dk)
Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma
Senaryo: Rawson Marshall Thurber
Yapımcı Firma: Legendary Entertainment
Yapım Ülkesi: ABD