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    Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen filmi oyuncuları ve kadrosu..

    Televizyonda yayınlanacak olan Gökdelen filminde kimler oynuyor ve konusu ne soruları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte ABD yapımı Gökdelen filmine dair detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 17:56
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    Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen filmi oyuncuları ve kadrosu..

    Beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarına gelecek olan aksiyon ve gerilim filmi Gökdelen, izleyici tarafından merak konusu oldu.

    Rawson Marshall Thurber 'in hem yazıp hem yönettiği 2018 yapımı aksiyon filmi olan Gökdelen oyuncuları ve konusu araştırılıyor. İşte Dwayne Johnson'ın başrolünde oynadığı Gökdelen filmi ile ilgili detaylar..

    GÖKDELEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

    FBI Rehine Kurtarma Takım lideri ve eski bir asker olan Will Ford artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir.

    Çin'deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır.

    Artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.

    GÖKDELEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

    Yönetmen: Rawson Marshall Thurber

    Oyuncular:

    • Dwayne Johnson,

    • Pablo Schreiber,

    • Neve Campbell,

    • Chin Han,

    • Roland Møller

    Tür: Aksiyon, Suç, Drama

    Yapım Yılı: 2018 (109 dk)

    Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma

    Senaryo: Rawson Marshall Thurber

    Yapımcı Firma: Legendary Entertainment

    Yapım Ülkesi: ABD

    Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen filmi oyuncuları ve kadrosu.. #1

    Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen filmi oyuncuları ve kadrosu.. #2

    Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen filmi oyuncuları ve kadrosu.. #3

    Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen filmi oyuncuları ve kadrosu.. #4

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