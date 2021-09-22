Gökhan Alkan ayrılık iddialarına noktayı koydu: Bu dedikodular ben yokum diye çıkıyor!

Gökhan Alkan ayrılık iddialarına noktayı koydu: Bu dedikodular ben yokum diye çıkıyor!

Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade aşkı inişli-çıkışlı devam ederken, Alkan ayrılık iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Oyuncu açıklamasında, "Çok şükür her şey yolunda. Biz çok mutluyuz" dedi.

Yasak Elma dizisinde tanışan ardından aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan hakkında 'ayrılık' iddiaları gündeme geldi.

Alkan yaz aylarında Bodrum'da sevgilisine evlenme teklifi etmiş ve "Evet" cevabını almıştı ancak ayrılık iddiaları kafaları karıştı.

İkilinin geçtiğimiz günlerde kavga ettiği ve yollarını ayırdığı haberleri gündeme geldi.

Konuya ilişkin sessiz kalan çiftten Gökhan Alkan, Etiler'de görüntülendi ve ayrılık iddialarına cevap verdi.

"ANTAKYALI OLDUM ARTIK"

Kalp Yarası dizisinde boy gösteren Gökhan Alkan, önceki gün Etiler'de bir restorandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Dizi çekimlerinden dolayı uzun süredir Antakya'da olan yakışıklı oyuncu, “Artık ben fahri Antakyalı oldum desem yeridir herhalde. İnsanı da, tarihi de, yemekleri de bir başka” dedi.

AYRILIK İDDİALARINA YALANLAMA

Alkan, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Nesrin Cavadzade ile bir süredir haklarında çıkan 'ayrılık' haberlerine açıklık getirdi.

Gökhan Alkan, “Sanırım ben burada değilim diye bu tarz dedikodular çıkıyor ama biz çok mutluyuz. Çok şükür her şey yolunda” diyerek, söz konusu iddiaları yalanladı.