Gökhan Alkan ile nişanlanan Nesrin Cavadzade ilk kez konuştu! 'Yaşadığım sevinçlerin üzerinde gölge var'

Gökhan Alkan ile nişanlanan Nesrin Cavadzade ilk kez konuştu! 'Yaşadığım sevinçlerin üzerinde gölge var'

Birlikte rol aldıkları dizi setinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan nişanlandı. Önceki gün Bebek'te görüntülenen Cavadzade, nişanın kendisine de sürpriz olduğunu söyledi.

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nda hayat verdiği Ferit karakteri ile milyonların beğenisini kazanan oyuncu Gökhan Alkan, dizide rol icabı nikah masasına oturmuştu. Alkan, gerçek hayatta da evliliğe ilk adımı attı.

Gökhan Alkan, geçtiğimiz günlerde 'Yasak Elma' adlı dizide birlikte rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Nesrin Cavadzade'ye 39. yaş gününde evlilik teklifi etti.

Evlilik teklifi haberleriyle uzun süre magazin gündeminde yer alan Nesrin Cavadzade ise önceki gün Bebek'te görüntülendi.

"AİLE ARASINDA SÖZ KESTİK"

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, yaşadığı evlilik teklifi heyecanını ilk kez anlattı.

Ülkemizde yaşanan yangın felaketi nedeniyle böyle konular konuşmak istemediğini belirten güzel oyuncu, "Aile arasında söz kestik. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız da vardı yanımızda. Ayrıca ülkemizde yangın felaketi yaşanırken benim düğünümden veya sözümden bahsetmek bana doğru gelmiyor" dedi.

Nesrin Cavadzade’nin parmağındaki iri tektaş ise dikkatlerden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

Rol arkadaşlığı aşka dönüşen oyuncular Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan cephesinde sürpriz gelişme yaşanmıştı.

Sosyal medyada aşkıyla paylaştığı fotoğraflarda sürekli sevgilisini alnının üstüne etiketleyip 'Alın yazım' mesajı veren Gökhan Alkan, yuva kurmak için harekete geçmişti.

Datça'da bir otelde yer ayırtan Alkan, kendi ve sevgilisinin ailesini burada toplamıştı. Otelin iskelesinde uzun bir masa ayarlayan yakışıklı oyuncu, akşam yemeği sürprizi hazırlamıştı.

GÖZYAŞLARIYLA "EVET"

Alkan, sevgilisi Cavadzade'yi alıp tekneyle otele gelmişti. Her şeyden habersiz olan ve sadece bir aile yemeği olduğunu düşünen güzel oyuncu, organizasyonla ilgilenmeyi ihmal etmemişti.

Akşam günbatımında bütün ailenin yemekte buluştuğu sırada 33 yaşındaki Alkan, bir anda cebinden çıkardığı yüzükle Cavadzadeye "Benimle evlenir misin?" diye haykırmıştı.

Şaşkına uğrayan 39 yaşındaki güzel oyuncu da gözyaşlarıyla "Evet" cevabını vermişti. Sevgililer, daha sonra bu mutlu günlerini ailece kutlamıştı.