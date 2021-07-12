Gökhan Çınar kimdir? Paylaş Benimle sunucusu Gökhan Çınar'ın biyografisi

Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar, yayın hayatına TV8 ekranlarında başlayan ''Paylaş Benimle'' adlı programla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Peki Paylaş Benimle sunucusu Gökhan Çınar kimdir?

Gerçek yaşam hikayelerinin yer aldığı program Paylaş Benimle, bugün saat 15.00'te TV8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

Her hafta farklı hayatları ele alacak olan programın sunuculuğunu ise YouTube’da ''Katarsis'' adlı kanalında yaptığı sohbetlerle dikkat üzerine çeken Uzman Psikolog Gökhan Çınar üstleniyor.

Katılımcılar yaşam hikayelerini, dönüm noktalarını, duygularını ve umutlarını Uzman Psikolog Gökhan Çınar'la paylaşacak.

Bu kapsamda Gökhan Çınar'ın hayatı ve kariyeri izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Gökhan Çınar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Paylaş Benimle programının sunucusu Gökhan Çınar'ın biyografisi...

GÖKHAN ÇINAR KİMDİR?

1983 yılında İstanbul'da doğan Gökhan Çınar, psikoloji eğitimini Haliç Üniversitesi'nde burslu olarak tamamlamıştır. Yüksek lisansını 2006 yılında Maltepe Üniversitesi'nin Klinik Psikoloji bölümünde yapmıştır.

Lisans eğitimi boyunca, yüksek lisans eğitimi devam ederken ve eğitimi tamamlandıktan sonra Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikoz ve nevroz servislerinde stajını ve psikolog olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Türk Psikologlar Derneği'ne üye olan Gökhan Çınar, alanında çalışmalarına devam ederken, yüksek lisans tezi olarak ''Mesleki Adanmışlık'' konusunda kapsamlı bir araştırma yapmış ve yüksek lisansını tamamlamıştır.

Yetişkin, Ergen ve Çocuk Objektif/Projektif Testler alanlarında eğitim alan Gökhan Çınar; birçok dikkat, kişilik, zeka, algı ve gelişim testinin uygulamasında kendini geliştirmiştir.

Bunlarla birlikte ''Teoriden Pratiğe Psikodinamik Yaklaşımlar'' eğitimini alan Çınar, Türk Psikologlar Derneği'nde aldığı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi'nin ardından üç yıl Dr. Çağla Gülol ile bu yaklaşımda süpervizyon çalışmalarına devam etmiştir.

Davranış Bilimleri Enstitüsü'nden aldığı EMDR eğitimi ile alandaki çalışmalarına devam eden Gökhan Çınar, 2014-2018 yılları arasında Geştalt Terapi Derneği'nde Prof. Dr. Ceylan Daş tarafından verilen 4 yıllık Geştalt Terapi Eğitimi'ni ve yaşantı gruplarını tamamlamıştır. Bu dönemde yetişkin ve ergen psikoterapisti olarak alanda çalışmalarına devam etmiştir.

Kariyeri boyunca psikoterapi seansları ve yer aldığı eğitimlerde kendisini daha yakın bulduğu Ergenlik Dönemi ile ilgili birçok seminer, eğitim, oluşum ve çalışmada yer alan uzman isim, İstanbul'da kurucu ortaklarından biri olduğu Keşif Psikoloji'de psikoterapi alanında çalışmaya devam etmektedir.

Oyun Terapileri Derneği'nin de kurucu üyelerinden biri olan Gökhan Çınar, doktora eğitimini ise Sinema-TV alanı üzerine sürdürmektedir. Küçük yaşlardan bu yana medyada yapımcı, sunucu ve içerik üreticisi olarak görev alan Çınar, 2019'da ''Utançla Yüzleşmek'' başlıklı bir TEDx konuşması yapmıştır.

Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli seminer ve etkinliklerde konuşmacı olarak yer almaya devam eden Gökhan Çınar, aynı zamanda, Kafa Dergisi'nde yazarlık yapmıştır.

''Geçecek mi?'' isimli kitabı kalame alan Çınar, ortağı olduğu dijital platform Bana Göre TV'de yayınlanan ''Katarsis'' ve ''Katarsis X-TRA'' programlarının yapımcısıdır.