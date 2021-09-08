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- Gökhan Çıra kimdir, ne işi yapıyor? Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra hakkında bilgiler...
Gökhan Çıra kimdir, ne işi yapıyor? Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra hakkında bilgiler...
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 16:11
- Güncelleme : 08.09.2021 - 16:14
2019 yılında evlenen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın boşanacağı iddia edildi.
İkilinin cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacakları konuşulurken, Gökhan Çıra'nın hayatı merak edilmeye başlandı.
Futbolcu olduğu bilinen Çıra'nın futbola devam edip etmediği araştırılırken, "Gökhan Çıra kimdir?" sorusu gündeme geldi.
Peki, Gökhan Çıra kimdir? İşte Gökhan Çıra'nın biyografisi..
GÖKHAN ÇIRA KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?
16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya gelen Gökhan Çıra, futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra sırasıyla; Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi.
Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi'ne transfer oldu.
Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Gökhan Çıra, 2 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 tarihinde nikah masasına oturdu.