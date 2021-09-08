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Gökhan Çıra kimdir, ne işi yapıyor? Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra hakkında bilgiler...

Gökhan Çıra kimdir, ne işi yapıyor? Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra hakkında bilgiler...

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın boşanacağı iddia edilirken, "Gökhan Çıra kimdir, ne işi yapıyor?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Gökhan Çıra kimdir, ne işi yapıyor? İşte Gökhan Çıra'nın biyografisi