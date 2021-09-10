Gökhan Çıra'dan 15 dakikada boşandı! Selin Ciğerci'nin ilk hamlesi bakın ne oldu

Gökhan Çıra'dan 15 dakikada boşandı! Selin Ciğerci'nin ilk hamlesi bakın ne oldu

2019 yılında evlenen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra, bugün Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından Selin Ciğerci'nin ilk hamlesi bakın ne oldu.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra, ikilisinin boşanacağı iddia edilmiş ve Selin Ciğerci evliliği hakkında çıkan iddiaları doğrulamıştı.

25 yaşındaki Gökhan Çıra ve 37 yaşındaki Selin Ciğerci, iki senelik evliliklerini bugün Beykoz Adliyesi'nde görülen dava ile sonlandırdı. Adliyeye birlikte gelen ikili, boşanma duruşmasının ardından adliyeden farkı araçlarla ayrıldı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen ünlü çiftin, çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşandığı öğrenildi.

Anlaşmalı olarak boşanan ikili, ilk iş olarak sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen karelerini silip ortak bir açıklama yaptı.

İkili, yaptıkları açıklamad, ''Biz birbirimizi çok sevdik, çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösteririz bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki aynen başladığımız gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimize, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz.'' ifadelerini kullandı.

SOYADINI SİLDİ

Adliye çıkışı sadece ''Hayırlı olsun'' demekle yetinen Selin Ciğerci, boşanır boşanmaz ilk hamleyi yapan taraf oldu.

Ciğerci, sosyal medya hesabından Gökhan Çıra'nın soyadını sildi.