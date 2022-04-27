Gökhan Keser, Survivor All Star'a veda etti

Finale doğru yaklaşılan Survivor All Star 2022 sezonunda bu hafta adaya veda eden isim Gökhan Keser oldu.

Survivor All Star, 26 Nisan Çarşamba akşamı eleme heyecanıyla ekranlara geldi.

4 eleme adayı arasından Dominik'ten ayrılan yarışmacı belli oldu.

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda ismi en çok yazılan yarışmacı olan Gökhan eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitti.

Haftanın 2. dokunulmazlığını kaybeden mavi takımdaki oylamada ise Evrim eleme adayı oldu.

Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda ise Barış yokluk adasına gitti. Survivor'da dördüncü eleme adayı ise Ayşe oldu.

Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu VİDEO

Gökhan Keser elendi

4 yarışması arasındaki SMS oylamasında en oyu alarak hayallerine veda eden isim Gökhan Keser oldu.

Veda konuşması yapan Gökhan Keser, "Üzüldüm ama sözümü tuttuğumu düşünüyorum. Elimden geleni verdim. Ama adaptasyon sorunu yaşadım, adada yaşadıklarım da etkilemiş olabilir beni. Kendi sezonumdan çok farklı bir sezondu. Ailemi ve sevdiklerimi gururlandırdığımı düşüyorum. Bu hikaye burada bitiyor benim için, söyleyecek çok fazla şey yok" ifadelerini kullandı.

Acun da üzüldü

Acun Ilıcalı ise "Yıllar sonra yeniden beraber olduğumuz için çok mutlu oldum. Duruşunu iki sezondur da bozmadın. Efendiliğini bozmuyorsun, kalp kırmıyorsun. Survivor zor bir testtir, baskı altında böyle kalabilmek büyük başarı. Sana karşı her zaman sempatim vardı bu sezon daha da arttı" dedi.