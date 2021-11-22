Golyat nedir, ne demek? Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt ile gündeme geldi!

Golyat nedir, ne demek? Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt ile gündeme geldi!

ATV'nin Osman Sınav imzalı yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı. İddialı fragmanıyla konuşulan dizide adı geçen Golyat kelimesi, araştırma konusu oldu. Peki Golyat nedir, ne demek?

Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sen Anlat Karadeniz gibi Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerine imza atan Osman Sınav, yeni dizisi Yalnız Kurt'u izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutacak olan ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Yalnız Kurt'un ilk tanıımı, geçtiğimiz günlerde izleyicisiyle buluştu.

İddialı fragmanıyla çok konuşulan dizi, Golyat isimli bir küresel gücün yaptıklarını ve buna karşı verilen mücadeleden bahsedecek.

Bu noktada diziyi sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, ''Golyat'' hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Golyat (Calût) nedir, ne demek? Tarihte, dinlerde ve İslam'da Golyat kimdir? İşte Osman Sınav yapımı Yalnız Kurt dizisiyle gündeme gelen Golyat hakkında merak edilenler...

GOLYAT NEDİR, NE DEMEK?

Dizide bir metafor olarak kullanılacağı tahmin edilen Golyat, pek çok farklı toplum ve dinde adı geçen Peygamberlerin mücadele ettiği bir devdir. Câlût ya da Golyat, MÖ 11. yüzyılda yaşadığına inanılan ve Tanah, Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı devdir.

İsrail Krallığı'nın gelecekteki hükümdarı Davud (İslam'da Davud peygamber) ile yaptığı ve kaybettiği düello ile bilinir. Tanah ve Eski Ahit'e göre, Antik Filistin şehri Gat'tandır. 1. Samuel 17 bölümüne göre, Antik Filistinliler, İsrail Kralı Şaul (İslam'da Tâlût) ile savaş halindeydiler ve Câlût her gün İsrail askerlerini düelloya davet ediyordu.

GOLYAT KİMDİR?

Sadece Davud Câlût'un karşısına çıkmaya cesaret edebildi ve onu sapanıyla yendi. Yenilmez savaşçılarını kaybeden Filistinlilerin cesareti kırıldı ve savaşı bırakarak kaçtılar. Devin kolları kesilerek tapınağa konuldu.

Câlût'u yenen Davud'un halk tarafından çok sevilmesi, adına maniler dizilmesi Kral Şaul'u endişelendirmeye başladı (1. Samuel, 18). Halkın Davud'u kral yapmak istediğini düşünmeye başladı ve onu öldürmeye karar verdi. Davud Şaul'dan kaçarken Câlût'un kılıcını yanına aldı (1. Samuel 21: 1-9).

Tanah ve Eski Ahit'teki bir başka bölümde (2. Samuel 21: 18-22) Beytüllahimli Yareoregim'in oğlu Elhanan'ın Câlût'u öldürdüğü söylenir. Akademisyenler bunun bir elle kopyalama hatası olabileceği düşünür, zira paralel başka bir bölümde "Elhanan, Gatlı Golyat'ın kardeşi Lahmi'yi öldürdü." denir.

KUR'AN'DA GOLYAT'TAN NASIL BAHSEDİLİR?

Tanah, Eski Ahit ve Kur'an'da savaşçı bir dev olduğundan bahsedilir. Bakara Sûresi'nde (249-251) Davud ve Câlût'dan kısaca bahsedilir.

Câlût'un kafir bir kavimden olduğu, Davud tarafından öldürüldüğü ve Allah'ın Davud'a hükümdarlık bahşettiği söylenir.

CÂLÛT'UN BOYU

Câlût'un boyu tarih boyunca çeşitli yazar ve çevirmenler tarafından gitgide büyütülmekle birlikte eldeki en eski belgeler olan Ölü Deniz Tomarları'nda, 1. yüzyıl tarihçilerinden Josephus'un kayıtlarında ve 4. yüzyıl Septuaginta'sında (Yunanca Eski Ahit) "4 dirsek ve bir karış (span)" olarak verilir.

Yaklaşık olarak 2 metreye denk gelen bu boy, günümüz standartlarına göre devasa olmamakla birlikte Câlût çağdaşlarından yaklaşık yüzde 30 daha uzundu. Daha sonraki dönem belgelerde 6 dirsek ve 1 karış olduğundan bahsedilir ki bu da yaklaşık 3 metreye denk gelir.