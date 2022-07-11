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    Gonca Vuslateri havuz başında poz verdi! 'Vasfiye teyzeye ne olmuş böyle'

    Gonca Vuslateri havuz başında bacaklarını kaldırarak poz verdi.Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu..
    • 11.07.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 16:51
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    Gonca Vuslateri havuz başında poz verdi! 'Vasfiye teyzeye ne olmuş böyle'

    Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozları ile gündeme geliyor.

    Bir dönemin efsane dizisi Yalan Dünya'da canlandırdığı Vasfiye teyze karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu gündem oldu.

    Gonca Vuslateri havuz başında poz verdi! Vasfiye teyzeye ne olmuş böyle #1

    Havuz başında verdiği pozlar ile takipçilerinden büyük beğeni toplayan güzel oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi.Oyuncunun bu fotoğrafına bazı kullanıcılar "Vasfiye teyze ne hale gelmiş" yorumunda bulundu.İşte Gonca Vuslateri'nin gündeme gelen o fotoğrafları..

    Gonca Vuslateri havuz başında poz verdi! Vasfiye teyzeye ne olmuş böyle #2

    Gonca Vuslateri havuz başında poz verdi! Vasfiye teyzeye ne olmuş böyle #3


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